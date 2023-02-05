В Ростове выставили на продажу кафе-отель с видом на Дон за 95 млн рублей

В здании есть банкетный зал, чайная и кальянная. Фото: Мартынова Алена

В Ростове-на-Дону выставили на продажу кафе-отель «Башня» с видом на Дон. Место отдыха в парке Левобережном оценили в 95 млн рублей. Объявление со всеми характеристиками объекта появилось на сайте Avito.ru.

- Продается отдельно стоящее здание в центральном, знаковом и посещаемом месте для всех жителей Ростова. В 200 метрах находится река Дон, в 500 метрах - стадион «Ростов Арена». Площадь - 1000 кв. метров, земельный участок в собственности, - говорится в описании.

Банкетный зал занимает 120 кв. метров, летняя веранда - 240 кв. метров, чайная - 70 кв. метров, кальянная - 30 кв. метров. Также работает кухня, имеются комнаты для персонала, подсобные помещения и подвал.

- Также комплекс из четырех гостиничных номеров, которые оснащены сплит-системами, мебелью, холодильными и морозильными камерами, системой наружного наблюдения. Подключены все коммуникации: свет, вода, газ, городская канализация, - указано в объявлении.

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