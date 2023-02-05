Капремонт 6 школ Ростова-на-Дону планируют завершить в 2023 году

Завершить ремонт в двух учебных заведениях должны в апреле. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В 2023 году в Ростове должны завершить капитальный ремонт 6 городских общеобразовательных учреждений. Объекты сейчас находятся на разных этапах готовности. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Работы в школе № 10 выполнили уже на 83 %, в школе № 44 - на 70 %. Готовность ремонта в гимназии № 45 - 66 %, в школе № 49 - 68 %, в школе № 70 - 54 %, в школе № 104 - 65 %, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, завершить обновление двух учебных заведений планируют в апреле, в трех - ремонт будут вести до июня, еще в одном - до ноября.

Напомним, 1 сентября 2023 года в Суворовском намерены открыть второе модульное здание школы № 75. Также в будущем на территории микрорайона собираются возвести еще три образовательных учреждения на 3650 мест.

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