Новая модульная школа в Суворовском микрорайоне Ростова примет учеников уже 1 сентября

Второй модуль рассчитан на 400 мест Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону в мае 2023 года собираются установить второе модульное здание школы № 75. Постройку откроют для учеников уже 1 сентября, сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Вопрос увеличения количества школьных мест в микрорайоне остается очень острым. Правительством региона было принято решение о возведении второго модульного здания на 400 мест, на что в этом году в областном и местном бюджетах предусмотрено свыше 680 млн рублей, - рассказал Игорь Гуськов.

Чиновник отметил, что за два последних года численность обучающихся в Суворовском микрорайоне увеличилась более чем на 1,5 тысячи человек. Для улучшения ситуации еще 1 сентября 2022 года открыли первое модульное здание. На эти цели затратили 631 млн рублей.

- Кроме того, в рамках дорожной карты в Суворовском до конца 2025 года планируется строительство трех школ на 3650 мест. На школу в 1200 мест на 2023-2024 годы предусмотрено свыше 2,5 млрд рублей. Деньги поступят из областного и местного бюджетов. Еще два образовательных учреждения, на 1600 и 850 мест, будут построены за счет средств инвестора, - добавил Игорь Гуськов.

Работу по созданию новых учебных мест в Суворовском высоко оценил начальник управления президента России по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.

- Абсолютно удовлетворен докладом. Видно, что власти полностью контролируют ситуацию и за всем лично следит губернатор. Нет никаких сомнений в четком выполнении всех обязательств, которые область взяла на себя по помощи муниципалитету, - сказал Александр Смирнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове следователи начали проверку после нападения пенсионера на 10-летнюю девочку

Предварительно, мужчина сильно ударил школьницу, а потом пытался затащить к себе в квартиру (подробности)