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НовостиПроисшествия26 января 2023 8:39

В Ростове следователи начали проверку после нападения пенсионера на 10-летнюю девочку

Предварительно, мужчина сильно ударил школьницу, а потом пытался затащить к себе в квартиру
Ангелина СКИБА
Нападение произошло на лестничной площадке жилого дома

Нападение произошло на лестничной площадке жилого дома

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Ростове-на-Дону начали проверку после нападения пожилого мужчины на 10-летнюю девочку. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

- После публикаций в СМИ была организована доследственная проверка, - пояснили в ведомстве.

Ранее о нападении сообщали на сайте «КП - Ростов-на-Дону». Предварительно, 75-летний пенсионер на лестничной площадке жилого дома внезапно и без особой причины набросился на школьницу. Мужчина сильно ударил девочку, а потом попытался затащить ее в свою квартиру. Агрессивного ростовчанина остановили соседи.

Добавим, родители ребенка уже написали заявление в полицию. Сейчас правоохранители также проводят проверку.

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