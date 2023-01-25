Экс-начальника колонии в Ростовской области осудили за изготовление оружия

Приговор вынесли по трем уголовным статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор бывшему начальнику исправительной колонии Константиновска. По статьям «Незаконное изготовление оружия», «Превышение полномочий» и «Имущественный вред» мужчина получил 2 года условно. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по донскому региону.

По данным следствия, с апреля 2021 года по февраль 2022 года злоумышленник использовал труд заключенных. Осужденные работники создали как минимум 30 экземпляров холодного оружия, в том числе кинжалы и шашки. Выяснилось, что для изготовления нелегальных товаров были налажены поставки сырья и материалов. Также экс-руководитель организовал на режимной территории продажу сувениров.

- За полученные изделия бывший начальник получил от заказчика более 375 тысяч рублей. Руководить внес на расчетный счет своей организации только часть средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению, - рассказали в Следкоме.

Известно, что на слушаниях экс-начальник ИК признал свою вину. Добавим, утвержденный приговор пока не вступил в силу, и подозреваемый еще может его оспорить.

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