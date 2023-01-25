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НовостиПроисшествия25 января 2023 11:48

В Шахтах бывший сотрудник ГУФСИН получил 11 лет колонии строгого режима

Мужчину осудили по двум уголовным статьям
Ангелина СКИБА
Задержанный во время следствия находился под стражей

Задержанный во время следствия находился под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах бывший сотрудник лечебного исправительного учреждения ГУФСИН получил 11 лет колонии строгого режима. Мужчину осудили по статьям «Сбыт наркотиков» и «Превышение полномочий», сообщает пресс-служба управления Следкома по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, в феврале 2021 года злоумышленник пронес на работу запрещенное вещество и отдал двум заключенным. Мужчины, употребив наркотик, сразу же почувствовали себя плохо. В итоге обоих с признаками отравления повезли в больницу, по пути один из пациентов умер.

После этого установили предполагаемого сотрудника-дилера. Еще в начале следствия его отправили под стражу. Теперь окончательное наказание утвердили в суде.

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