В Шахтах бывший сотрудник ГУФСИН получил 11 лет колонии строгого режима

Задержанный во время следствия находился под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах бывший сотрудник лечебного исправительного учреждения ГУФСИН получил 11 лет колонии строгого режима. Мужчину осудили по статьям «Сбыт наркотиков» и «Превышение полномочий», сообщает пресс-служба управления Следкома по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, в феврале 2021 года злоумышленник пронес на работу запрещенное вещество и отдал двум заключенным. Мужчины, употребив наркотик, сразу же почувствовали себя плохо. В итоге обоих с признаками отравления повезли в больницу, по пути один из пациентов умер.

После этого установили предполагаемого сотрудника-дилера. Еще в начале следствия его отправили под стражу. Теперь окончательное наказание утвердили в суде.

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