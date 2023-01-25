В порту Азова помощника капитана поймали с нелегальными сигаретами и алкоголем

Мужчина пытался тайно провезти более 1700 сигарет и 15 бутылок алкоголя Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области, в порту Азова, помощника капитана одного из судов поймали с нелегальными сигаретами и алкоголем. Нарушитель не задекларировал свой товар, и теперь ответит за это перед законом, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

- Было возбуждено административное дело. Владельца груза могут наказать штрафом, до двукратного размера стоимости товаров, или конфискацией, - рассказали представители таможни.

Как уточнили в ведомстве, помощник капитана пытался тайно провезти более 1700 сигарет и 15 бутылок алкоголя, в том числе джин, ликер и виски. Мужчина пояснил, что купил все во время рейса в турецком порту Алиага.

Напомним, без уплаты таможенных взносов запрещен ввоз более 5 литров алкогольных напитков в расчете на человека в возрасте от 18 лет. При этом можно не регистрировать более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл), 250 гр. табака или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 гр.

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