В Ростовской области экс-чиновника осудили за ущерб на 271 млн рублей и превышение полномочий

Подсудимый проведет срок в колонии общего режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области вступил в силу приговор бывшему председателю комитета по имущественным и земельным отношениям Аксайского района. Чиновник был осужден по статье «Превышение полномочий», рассказали 25 января в пресс-службе УФСБ России по региону.

- Ростовский областной суд, рассмотрев апелляцию, поданную стороной защиты, оставил решение Аксайского суда без изменений. Подсудимый получил 3,5 года колонии общего режима, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2015 году злоумышленник приватизировал без торгов и по сильно заниженной цене 16 муниципальных земельных участков. В итоге ущерб местному бюджету составил 271,1 млн рублей. Сейчас эти земли уже арестовали для возвращения в районную собственность.

По данным следствия, до этого чиновник также был осужден за превышение полномочий из-за незаконной приватизации участка, предназначенного под строительство объектов ЧМ-2018. Тогда ущерб составил более 65 млн рублей.

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