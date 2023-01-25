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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:48

В Ростовской области условный срок получил экс-начальник колонии, заставлявший зэков делать оружие

Он также организовал продажу сувениров на территории режимного учреждения
Ангелина СКИБА
Подсудимый заставил заключенных сделать партию холодного оружия

Подсудимый заставил заключенных сделать партию холодного оружия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области экс-начальника колонии Константиновска осудили за изготовление оружия, превышение полномочий, а также имущественный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, бывший руководитель колонии с апреля 2021 года по февраль 2022 года использовал труд заключенных для создания 30 экземпляров холодного оружия. Также на территории режимного учреждения была организована продажа сувениров.

- За изготовленные предметы бывший начальник получил от заказчика более 375 тысяч рублей, но на счет колонии внес только часть от этой суммы. Остальное мужчина потратил по собственному усмотрению, - пояснили в Следкоме.

В итоге за все нарушения подсудимый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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