В Ростовской области условный срок получил экс-начальник колонии, заставлявший зэков делать оружие

Подсудимый заставил заключенных сделать партию холодного оружия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области экс-начальника колонии Константиновска осудили за изготовление оружия, превышение полномочий, а также имущественный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.
По данным ведомства, бывший руководитель колонии с апреля 2021 года по февраль 2022 года использовал труд заключенных для создания 30 экземпляров холодного оружия. Также на территории режимного учреждения была организована продажа сувениров.
- За изготовленные предметы бывший начальник получил от заказчика более 375 тысяч рублей, но на счет колонии внес только часть от этой суммы. Остальное мужчина потратил по собственному усмотрению, - пояснили в Следкоме.
В итоге за все нарушения подсудимый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Председатель СК России взял на контроль расследование массового отравления в школе Ростовской области
Инцидент произошел 20 января (подробности)