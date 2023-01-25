В Ростовской области условный срок получил экс-начальник колонии, заставлявший зэков делать оружие

Подсудимый заставил заключенных сделать партию холодного оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области экс-начальника колонии Константиновска осудили за изготовление оружия, превышение полномочий, а также имущественный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, бывший руководитель колонии с апреля 2021 года по февраль 2022 года использовал труд заключенных для создания 30 экземпляров холодного оружия. Также на территории режимного учреждения была организована продажа сувениров.

- За изготовленные предметы бывший начальник получил от заказчика более 375 тысяч рублей, но на счет колонии внес только часть от этой суммы. Остальное мужчина потратил по собственному усмотрению, - пояснили в Следкоме.

В итоге за все нарушения подсудимый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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