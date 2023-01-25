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НовостиОбщество25 января 2023 5:43

Председатель СК России взял на контроль расследование массового отравления в школе Ростовской области

Инцидент произошел 20 января
Лейла МИРИШОВА
Инцидент произошел 20 января в школе №2 Тарасовского района

Инцидент произошел 20 января в школе №2 Тарасовского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России поручил подготовить доклад о ходе расследования массового отравления в одной из школ Ростовской области. Об этом в ведомстве сообщили 25 января.

Отметим, что 20 января этого года в школе №2 Тарасовского района школьники в возрасте от 7 до 15 лет после похода в столовую начали массово жаловаться на проблемы с ЖКТ. У них наблюдалась повышенная температура, боли в желудке и слабость. Известно, что сейчас ребята находятся в удовлетворительном состоянии.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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