Уголовное дело завели после массового отравления детей в одной из школ Ростовской области

Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 7 до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области после массового отравления детей в школе № 2 Тарасовского района завели уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба управления Следственного комитета по донскому региону.

- Разбирательство начали по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи вместе со специалистами уже посетили образовательное учреждение. Отобраны пробы, взяты смывы с поверхностей, назначены судебные экспертизы, - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 19-20 января ученики разного возраста обратились в больницу с расстройством ЖКТ, болями в желудке и повышенной температурой. Известно, что сейчас ребята находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее в прокуратуре рассказали, что пострадавшими оказались ученики в возрасте от 7 до 15 лет.

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