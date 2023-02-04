Проект планировки улицы Таганрогской в Ростове завершат в 2024 году

Сейчас инвестор разрабатывает проект планировки и межевания территории Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской собираются возвести жилые дома и социальные учреждения. Сейчас инвестор разрабатывает проект планировки и межевания территории. Эту работу должны завершить в первом квартале 2024 года, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Кроме жилья, будут предусмотрены дошкольные и общеобразовательные заведения на 720 и 2250 мест соответственно. Предполагается и другая комплексная инфраструктура. Предусмотренный проектом парк в 5 га позволит создать рекреационную зону как для перспективной, так и существующей застройки, - отметил Алексей Логвиненко.

Параллельно с разработкой проекта эксперты обсуждают будущее строительство соединительного участка от Таганрогской до Доватора с устройством моста через железнодорожные пути.

- Дорогу намерены проложить от Доватора по Алейникова - Шаповалова - Литовской и далее через ж/д пути до примыкания к Таганрогской в районе памятника «Авиаторам всех поколений», - уточнил глава администрации.

Добавим, если задуманное воплотят, в Ростове появятся альтернативный маршрут по направлению Центр - микрорайон Военвед и дублер путепровода в створе Малиновского.

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