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НовостиОбщество4 февраля 2023 11:45

В Ростове создали ассоциацию территориального общественного самоуправления

Новая организация учреждена председателями и представителями районных органов ТОС
Ангелина СКИБА
Ассоциацию создали для активизации работы с жителями города

Ассоциацию создали для активизации работы с жителями города

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону создали городскую ассоциацию территориального общественного самоуправления. Ее возглавил Юрий Дегтярев, сообщает в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Председателем избран Юрий Дегтярев - председатель ОТОС № 10 Железнодорожного района города. Он имеет большой опыт практической работы. В состав правления избраны 11 человек. Также организовано 6 профильных комиссий, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам чиновника, новая организация должна «развивать гражданское общество, общественное самоуправление, активизировать работу с жителями, предприятиями и органами власти всех уровней».

- Ассоциация открыта к сотрудничеству. В ее состав могут войти представители ТОС, специалисты-эксперты и юридические лица - общественные объединения, активно участвующие в развитии территориального общественного самоуправления, - добавил глава городской администрации.

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