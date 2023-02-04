В Ростове из-за демонтажа корпуса ЮФУ ограничат проезд по Университетскому

Движение ограничат до 22 апреля 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на два месяца, с 22 февраля по 22 апреля, ограничат проезд транспорта по переулку Университетскому. Предупреждение от департамента автодорог опубликовали на сайте городской администрации.

Так, знаки и ограждения должны выставить на участке от строения № 95 на Университетском до улицы Суворова. Причина дорожных изменений - демонтаж здания учебного корпуса Южного федерального университета, построенного более 100 лет назад. Этот объект возвели еще в 1910 году.

Добавим, также с 22 февраля до 30 июня планируют ввести на проспекте 40 лет Победы, на участке между зданиями № 103 Е и № 97 В. В этом случае сложности с проездом ожидаются из-за строительных работ.

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