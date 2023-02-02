Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 8:47

В феврале 2023 года в Ростове введут новые ограничения для водителей

Изменения ожидаются уже на ближайших выходных
Ангелина СКИБА
На ряде улиц запретят парковаться, ограничат скорость движения

На ряде улиц запретят парковаться, ограничат скорость движения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале 2023 года в Ростове-на-Дону начнут действовать новые ограничения для водителей. Об этом предупредили в городском департаменте автодорог.

С 4 февраля нельзя будет оставлять машины на улице Пушкинской с северной стороны прилегающего проезда, в районе строений № 134-140-144А.

С 18 февраля нельзя парковаться на Суворова, со стороны строений № 127 и 119, а также на Малиновского с восточной стороны, от Каширской до дома № 12.

Также до 40 км/ч ограничат скорость движения на участке улицы Доватора от Попова до Звездной. Это необходимо для повышения безопасности на проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти в Ростова начали судиться с коммунальщиками из-за разрешений на разрытие дорог

Некоторые организации решили, что дополнительные требования ведут к накоплению штрафов (подробности)