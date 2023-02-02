В феврале 2023 года в Ростове введут новые ограничения для водителей

На ряде улиц запретят парковаться, ограничат скорость движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале 2023 года в Ростове-на-Дону начнут действовать новые ограничения для водителей. Об этом предупредили в городском департаменте автодорог.

С 4 февраля нельзя будет оставлять машины на улице Пушкинской с северной стороны прилегающего проезда, в районе строений № 134-140-144А.

С 18 февраля нельзя парковаться на Суворова, со стороны строений № 127 и 119, а также на Малиновского с восточной стороны, от Каширской до дома № 12.

Также до 40 км/ч ограничат скорость движения на участке улицы Доватора от Попова до Звездной. Это необходимо для повышения безопасности на проезжей части.

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