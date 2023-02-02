Власти Ростова начали судиться с коммунальщиками из-за разрешений на разрытие дорог

После коммунальных аварий разрытие дороги должны устранять в течение пяти дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Ростова-на-Дону начали судиться с коммунальщиками, которые отказались получать разрешения на разрытие дорог. Некоторые организации посчитали, что дополнительные требования приводят к тратам. Об этом на заседании в гордуме рассказал директор департамента автодорог Денис Водопьянов.

- В рамках 12 заключенных договоров разрешительные документы выдает наш департамент, а принимает результат МКУ «ДИСОТИ». Однако не все организации горят желанием заключить соглашения. Сейчас в суде уже рассматривается дело о понуждении их к заключению договора, - сообщил Денис Водопьянов.

По словам специалиста, после ликвидации коммунальных аварий разрытие дороги должны устранять в течение пяти дней. Этот срок законно можно продлить еще на 5 дней, но уже после этого начинают штрафовать - по 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

- Учитывая количество подобных работ и практику их устранения, штрафные санкции могут исчисляться миллионами. Но сейчас муниципалитет выписывает суммы за сам факт разрытия. По кодексу об административных правонарушениях, это 300 тысяч рублей, - отметил Денис Водопьянов.

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