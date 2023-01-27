Жителям Ростова-на-Дону объяснили, почему рвутся теплосети и отключается отопление

Ремонтные бригады оперативно исправляют все неполадки Фото: Олег УКЛАДОВ

Энергетический комплекс Ростова-на-Дону в целом работает устойчиво, но системы водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и канализации подвержены нештатным ситуациям. Это происходит в том числе из-за погодных влияний и коррозии, пояснили в городской администрации.

- Система жизнеобеспечения города зимой, особенно в морозы, испытывает повышенные нагрузки. Причинами возникновения дефектов также оказываются точечные коррозийные повреждения трубопроводов и изменения гидравлических режимов работы сетей при резком изменении температуры воздуха, - рассказали в администрации.

Ремонтные бригады стараются оперативно исправить неполадки. Во всех случаях, которые происходили ранее, дефекты устраняли в нормативные сроки, отмечают власти. Сейчас за состоянием коммуникаций следят в ежедневном режиме. На дежурстве находятся 113 аварийных групп общим составом 557 человек, в готовности 271 единица техники.

- Благодаря принимаемым мерам снизился уровень аварийности. С начала 2023 года зафиксировали около 15 коммунальных неполадок, тогда как в январе 2022 года их было 22, - добавили в городской администрации.

К слову, в ближайшие два года в Ростове-на-Дону собираются провести масштабное обновление тепловых сетей. На это должны потратить около 3,8 млрд рублей, займ от Фонда национального благосостояния и средства «Ростовских тепловых сетей». Всего обновления ожидают 10 трассовых километров тепломагистралей, а также важные тепловые объекты.

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