Власти Ростова объяснили, почему 18 школьников не допустили к олимпиаде по биологии

Дети пришли на олимпиаду, и только там узнали о том, что их нет в списках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 18 школьников не допустили к этапу всероссийской олимпиады по биологии на основании общих итоговых результатов, зафиксированых на специальной платформе. Такое пояснение поступило от властей донской столицы в ответ на публикации журналистов.

- Сначала дети выполняли задания на платформе «Сириус. Курсы». После этого сформировали итоги, и на их основе оргкомитет олимпиады принял решение о проходных баллах. На следующий день списки появились на сайте управления образования города. После этого жалоб от детей, учителей или родителей не поступало, - отметили в администрации Ростова.

При этом позже возмущения все же поступили. Однако, как утверждают власти, это произошло уже во время начала испытания. Якобы дети пришли на олимпиаду, и только там узнали о том, что их нет в списках.

В этом году учителя заявили одному из ростовских изданий, что отправили ребят на конкурс именно на основании списка, который получили вечером перед олимпиадой. Специалисты предполагают, что организаторы могли в последний момент изменить требования по баллам и отсеять часть школьников.

Добавим, сама история, по данным ростовской мэрии, произошла еще в прошлом году. Тогда в муниципальном этапе олимпиады по биологии приняли участие 575 человек.

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