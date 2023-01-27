Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 января 2023 9:00

Юные спортсмены из Ростова стали победителями Единых игр специальной Олимпиады

Ребята оказались одними из лучших в двух видах состязаний
Ангелина СКИБА
Единые игры специальной Олимпиады состоялись в Казани. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

Единые игры специальной Олимпиады состоялись в Казани. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители Ростова-на-Дону вошли в число победителей Единых игр специальной Олимпиады для спортсменов с особенностями развития. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Участники из Ростовской области приняли участие в двух видах спорта: футзале и плавании, - сообщил Алексей Логвиненко.

Ростовские ребята-футболисты в составе команды обошли соперников из Костромы, Нижнего Новгорода и Башкортостана, а также сыграли вничью со спортсменами из Магадана.

Мультимедалисткой турнира по плаванию оказалась воспитанница Паралимпийской адаптивной спортивной школы № 27 Ростова-на-Дону Мария Агеева.

Добавим, Единые игры специальной Олимпиады начались 21 января и должны завершиться уже завтра, 28 числа. Их организовали в Казани. Всего в соревнованиях приняли участие представители 59 регионов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова поздравил земляков с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Глава администрации пожелал ветеранам, труженикам тыла, детям войны крепкого здоровья и благополучия (подробности)