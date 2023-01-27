Юные спортсмены из Ростова стали победителями Единых игр специальной Олимпиады

Единые игры специальной Олимпиады состоялись в Казани. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители Ростова-на-Дону вошли в число победителей Единых игр специальной Олимпиады для спортсменов с особенностями развития. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Участники из Ростовской области приняли участие в двух видах спорта: футзале и плавании, - сообщил Алексей Логвиненко.

Ростовские ребята-футболисты в составе команды обошли соперников из Костромы, Нижнего Новгорода и Башкортостана, а также сыграли вничью со спортсменами из Магадана.

Мультимедалисткой турнира по плаванию оказалась воспитанница Паралимпийской адаптивной спортивной школы № 27 Ростова-на-Дону Мария Агеева.

Добавим, Единые игры специальной Олимпиады начались 21 января и должны завершиться уже завтра, 28 числа. Их организовали в Казани. Всего в соревнованиях приняли участие представители 59 регионов России.

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