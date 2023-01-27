Сити-менеджер Ростова поздравил земляков с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Подвиг героев Великой Отечественной войны бессмертен Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 января сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко напомнил об одной из самых значимых дат в истории. В этот день, 79 лет назад, была снята блокада Ленинграда.

- Осада северной столицы длилась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч человек. Непосредственными свидетелями этого жестокого периода были и ростовчане. Сегодня в донской столице живут 3 человека, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 53 человека, имеющих знак «Житель блокадного Ленинграда». Каждый из них - яркий пример стойкости и силы духа, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пожелал ветеранам, труженикам тыла, детям войны крепкого здоровья и благополучия. Отметил, что все жители Ростовской области в неоплатном долгу перед участниками Великой Отечественной войны.

- Вопреки жесточайшим испытаниям и лишениям, народ выстоял и одержал победу над ненавистным врагом. Подвиг героев бессмертен, на все времена стал одним из символов самоотверженности и доблести. Вечная память и низкий поклон всем отстоявшим не только отдельные города, но всю нашу Родину, - сказал Алексей Логвиненко.

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