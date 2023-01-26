В Ростове-на-Дону и Батайске начнет вещание православное радио «Вера»

Слушателей будут радовать интересными программами и расслабляющей музыкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на территории Ростова-на-Дону и Батайска начнет вещание радиоканал «Вера, надежда, любовь». Соответствующее разрешение утвердила федеральная комиссия, говорится на сайте Роскомнадзора.

Ведущие будут выходить в эфир на частоте 95,7 МГц, 1 кВт. Однако точной даты начала работы новой станции не указали.

Создатели проекта поясняют, что радио «Вера» - рассказывает современному жителю мегаполиса о вечных истинах православия.

- В нашем эфире - рассказы о любви, славных страницах истории, о детях и самых обычных жизненных радостях. Среди ежедневных программ выходят Церковный календарь, толкование Евангельских чтений, программы об истории, о воспитании детей и семейных ценностях, - говорится на сайте радиостанции.

Также слушателей обещают радовать лучшей отечественной и зарубежной музыкой.

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