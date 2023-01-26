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НовостиОбщество26 января 2023 7:07

С 18 февраля в Ростове ограничат скорость движения машин на улице Доватора

Это сделают для повышения безопасности на проезжей части
Ангелина СКИБА
Водители должны будут соблюдать лимит до 40 км/ч

Водители должны будут соблюдать лимит до 40 км/ч

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 18 февраля в Ростове-на-Дону ограничат скорость движения транспорта на улице Доватора, от Попова до Звездной. Об этом напоминают в городском департаменте автодорог.

На указанном участке водители должны будут соблюдать лимит до 40 км/ч. Это необходимо для повышения безопасности на проезжей части.

Напомним, ранее стало известно о новом запрете на парковку машин. С 18 февраля оставлять транспорт нельзя будет на Суворова, Малиновского и Менжинского.

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