Спасатели в Ростове-на-Дону сняли с водосточной трубы мужчину

За водосточную трубу мужчина зацепился собственной штаниной.

На Рабочей площади в Ростове спасатели сняли с водосточной трубы мужчину, который висел между третьим и четвертым этажами. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 11:30 24 января. По словам очевидцев, за водосточную трубу мужчина зацепился собственной штаниной. Так он качался между этажами до самого приезда спасателей. Прибывший на место начальник караула третьей пожарно-спасательной части лейтенант Луконин установил, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пожарные спустили его вниз по автолестнице и передали сотрудникам скорой помощи. Как уточнили в ведомстве, эта спасательная операция заняла всего 10 минут.

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