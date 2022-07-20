В Ростове инструкторы МЧС спасли голубя, который зацепился за карниз и едва не погиб

В Ростове сотрудник МЧС и неравнодушные горожане спасли голубя. Фото: Марина НАТАЛЬЯН.

Во вторник, 20 июля, в Ростове-на-Дону старшие инструкторы группы экстренного реагирования ГУ МЧС по Ростовской области Виктор Мотин и Максим Степанов спасли голубя, который зацепился лапками за карниз и едва не погиб.

Беда произошла с птицей в доме № 82 на Серафимовича. Лапки голубя оказались связаны веревками, а сам он повис вниз головой. Птица изо всех сил пыталась освободиться, но ничего не получалось. Она билась крыльями о стену и уже теряла силы. Ситуацию усугубляла 35-градусная жара.

С помощью выдвижной трехколенной лестницы спасатели достали измученного голубя. Фото: Марина НАТАЛЬЯН.

К счастью, мимо проходили неравнодушные ростовчане. Люди заметили голубя и обратились в МЧС. Спасатели пришли на помощь вовремя. С помощью выдвижной трехколенной лестницы они достали измученную птицу. Они развязали веревки и освободили пернатого.

Спасатели развязали веревки и освободили голубя. Фото: Марина НАТАЛЬЯН.

Пострадавший так обессилел, что взлететь сразу не смог. Поэтому обнаружившие птицу ростовчане сначала напоили и накормили ее семечками, а потом перенесли в безопасное место, чтобы она смогла окрепнуть и снова взлететь.

- Мы отложили голубя в стороночку, - рассказывает экскурсовод Марина Натальян, оказавшаяся на месте происшествия. - Крылья целые. Но только при нас он пару часов болтался - обессилел.

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