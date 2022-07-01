В Ростове на удава напали крысы, которых ему принесли на обед

Ветеринары экстренно развернули операционную. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

Кажется, на этой неделе на Дону много новостей из мира животных, особенно про рептилий. И пока жители Батайска не пускают детей бродить вдоль каналов из-за сбежавшего крокодила, которого ищет полиция, спасатели, казаки и волонтеры, в Ростове пришлось спасать жизнь змеи. Голодного императорского удава искусали крысы, что сами должны были стать его обедом. Подробности в "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в ветеринарной клинике.

РАЗВЕРНУЛИ ОПЕРАЦИОННУЮ

В ветеринарной клинике Ростова без записи приняли срочного пациента: испуганные хозяева привезли раненного любимца - змею Эльзу примерно метр с лишним. Ветеринары экстренно развернули операционную: хирург, анестезиолог, медсестра, узкий специалист — герпетолог.

- Животное получило сильные травмы кожных покровов и хвоста, - рассказали специалисты. - Раны мы обработали, а вот кончик хвоста пришлось ампутировать.

Операцию проводили под общим наркозом. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

Операция по спасению животного завершилась успешно. Змейка получила общий ингаляционный наркоз — если людям в таком случае кладут маску на нос и рот, то тут вся голова оказалась внутри маленькой маски. Несколько часов удав выходил из наркоза, в это время на ним присматривал врач стационара.

- Жизни питомца ничего не угрожает. Пациент сутки провел в стационаре под наблюдением, прежде чем его отпустили домой. Хозяева получили рекомендации по лечению и восстановлению, - уточнили ветеринарные врачи.

Питомцу наложили несколько швов. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

«ОБЕД» СОПРОТИВЛЯЛСЯ

Причиной таких травм стал особо непослушный обед — живые крысы.

- Змей нельзя кормить просто кусками говядины или курицы. Им нужны именно целые кормовые объекты, чтобы они были аналогичны их рациону в дикой природе, - объясняют ветеринары. - Однако, даже способ подачи этого корма влияет на здоровье питомца. Существует такой же корм - крысы - только в замороженном виде, и это более безопасный вариант.

Но в этом случае обед был чересчур al dente. Крысы оказали ярое сопротивление хищнику и покалечили того, кто должен был их съесть. Как отметили специалисты, это не первый случай, когда им пришлось спасать змею, искусанную собственным же обедом.

Пришлось ампутировать змеиный хвост, пострадавший от нападения грызунов. Фото: страница ветеринарной клиники "Центр" ВКонтакте

«ЗА ЧЕРЕПАШЕК МСТИТ!»

Ростовчане не могли обойти эту ситуацию: в соцсетях активно обсуждают ситуацию и шутят.

- Сплинтер, ты ли это? - спрашивает читатель.

- За черепашек мстит! - поддерживает идею другой.

- Ох уж эти ростовские крысы, - ничему уже не удивляются пользователи.

- Я ни на что не намекаю…Но интересно, как эти крысы поладят с крокодилом из Батайска? - подбросил идею подписчик.

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