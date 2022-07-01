В Ростовской области школьница жестоко избила ровесницу из-за парня

Школьница стала жертвой избиения со стороны сверстницы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в Шахтах, девочка стала жертвой избиения и публичного унижения. Над ней издевалась учащаяся из ее же школы, а еще несколько подростков наблюдали за этим и снимали на телефоны. Подробности произошедшего «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.

ШОКИРУЮЩИЕ КАДРЫ

На кадрах распространившегося в соцсетях видео – толпа подростков. Около десяти школьников стоят полукругом, в центре которого – две девочки. Одна из них бьет другую в грудь, после чего пострадавшая садится на постамент мемориала. При этом не произносит ни слова и не пытается сопротивляться. Тем не менее обидчица подходит ближе, наклоняется, и что-то говорит. Затем со всей силы дает пощечину, после чего, через мгновение, бьет по лицу уже кулаком.

В этот момент толпа начинает одобрительно кричать, а один мальчик даже запрыгал на месте, выражая тем самым восторг от происходящего. На этом видео обрывается.

Кто-то из детей позже выложил видео в сеть. Так о том, что случилось, стало известно взрослым. Школа и комиссия по делам несовершеннолетних сразу же начали проверку.

НАПАЛА ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ

Имена обидчицы и жертвы установили быстро. По словам источника издания в правоохранительных органах, девочки учатся в одной и той же школе. Им по 14 и 15 лет. Собеседник так же добавил, что ссора межу ученицами произошла из-за парня.

Школьнице, которая избивала девочку, давно нравился молодой человек. В итоге из чувства ревности она и избила «соперницу».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проходит проверка.

Напомним, ранее «КП- Ростов-на-Дону» писала, что в одном из районных центров Ростовской области 17-летняя девочка-инвалид стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться.

Девочка подверглась издевательствам со стороны юной знакомой в старом заброшенном здании на окраине города. Все происходящее снималось на видео, которое позже попало в сеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поставила на колени и раздела: в Ростовской области школьница устроила издевательства над девочкой

Все происходящее злоумышленница снимала на видео (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Часто сидит в углу и боится выходить на улицу»: как сейчас живет девочка, которую поставили на колени и заставили раздеться

В Ростовской области начался суд над подростком, унизившей перед камерой сверстницу-инвалида (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

С девочкой из Ростовской области, которую ставили на колени и раздевали, работают психологи

Специалисты не исключают, что подросток получила травму на всю жизнь (подробнее)