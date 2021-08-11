С девочкой из Ростовской области, которую ставили на колени и раздевали, работают психологи

Подросток стала жертвой издевательств со стороны 15-летней школьницы. Фото: источник в правоохранительных органах региона
В одном из райцентров в донском регионе 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться. Все унижения, которым подверглась Ира, были сняты злоумышленницей на камеру мобильного телефона и позже попали в сеть.
ПРОСИЛА НАЗЫВАТЬ БОГИНЕЙ
Кадры получились шокирующими. Так, вначале школьница требует жертву называть ее великой богиней, а потом задает вопрос: «Ты будешь давать мне телефон, деньги?»
- У меня нет денег, - плачет жертва.
- Ты что – бомжиха? – продолжает «богиня».
И это – самая невинная часть видеоролика.
Дальше малолетняя садистка бьет жертву наотмашь ладонью по лицу, заставляет встать перед ней на колени, снять джинсы и блузку, а потом взять в рот кусок пластиковой трубы.
Ира покорно все выполняет, плачет и умоляет удалить потом все записи с мобильного телефона.
Источник издания в правоохранительных органах региона сказал, что с Натальей уже общались правоохранительные органы. Она не особо испытывает чувство вины.
ПРОСЯТ НАКАЗАТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
Подросток также пояснила, что унизила Иру из-за того, что та пожаловалась на нее матери.
Сейчас Ира находится в больнице. С ней работают психологи.
- Специалисты считают, что несовершеннолетней нанесена глубокая психологическая травма, которая потом может жать о себе знать и во взрослой жизни, - пояснил собеседник издания.
Тем временем, на одном из сайтов появилась петиция, автор которой просит наказать обидчицу подростка по всей строгости закона. Создатель этого обращения уверен, что у следствия есть все основания для возбуждения уголовного дела.
Свои подписи под петицией поставили около ста человек.
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