«Часто сидит в углу и боится выходить на улицу»: как сейчас живет девочка, которую поставили на колени и заставили раздеться

Подросток из Ростовской области подверглась унижениям со стороны 15-летней школьницы. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В одном из районов Ростовской области проходит судебный процесс, участниками которого стали школьницы. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что девочка, которой сейчас уже 17 лет, стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться. Все происходящее Наталья снимала на камеру телефона. Чуть позже видео разлетелось по всему райцентру. А следом в отношении Натальи было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» бабушка Иры, спустя полгода отголоски унижений, которые испытала внучка, все еще дают о себе знать.

- Осенью Ира была в санатории, после него чуть повеселела, а сейчас опять закрылась в себе. Часто сидит в кресле в углу и молчит. А иногда смотрит на меня так дико… рассказывает бабушка ученицы.

А еще Ира боится выходить на улицу.

- Как-то попросила ее братика в школу отвести. Так внучка вернулась вся в слезах. Оказывается, в автобусе какие-то мальчишки вспомнили это жуткое видео и рассмеялись Ирочке в лицо. А еще – крутили пальцем у виска, - сказала бабушка корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

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