В Ростовской области школьницы избили и унизили сверстницу на кладбище за разговоры в соцсетях

Очередная очень некрасивая история с подростковыми разборками произошла в Ростовской области — и вновь она стала достоянием общественности, когда по соцсетям пошла гулять запись «экзекуции», устроенной старшеклассницами своей сверстнице.

«ЭКЗЕКУЦИЯ» ДЛИЛАСЬ БОЛЬШЕ ЧЕТВЕРТИ ЧАСА

Итак, место действия — древняя казачья станица Романовская, административный центр Волгодонского района, известная до сей поры, в основном, всероссийскими бардовскими фестивалями и авиашоу, находится она в нескольких километрах от Волгодонска.

Впрочем, есть маленькое, но важное уточнение: все происходит на кладбище на окраине населенного пункта.

Персонажи: с одной стороны - человек пятнадцать подростков, в основном, девочек - учениц станичной средней школы, с другой — их сверстница Альбина С., студентка первого курса 105-го Волгодонского техникума информационных технологий, бизнеса и дизайна, которая до поступления туда тоже получала знания в этом же учебном заведении.

Все происходящее, разумеется, снимается на камеры мобильных телефонов — причем, делают это несколько человек, с разных ракурсов.

На видео (а «Комсомольской правде» удалось получить в свое распоряжение всю запись, которая длится более четверти часа), оказавшемся в Интернете, запечатлена драка. Точнее, избиение. Сначала все участники (-цы) стоят и общаются между собой на дороге на фоне погоста — позади видны могилы.

«ЧЕ ТАКОЕ?! БОЛЬНО ЧТО ЛИ?»

- А что ты там говорила про меня? - уточняет у Альбины одна из допрашивающих ее девочек. - Кому ты там что писала в группе (надо полагать, в одном из пабликов. - прим. ред.). Кого ты проституткой называла, шалавой?

- Там что-то было на счет «горлового спорта», - подсказывает чей-то голос за кадром, и принадлежит он, внимание, парню (источник сообщил, что это ухажер одной из обидчиц).

Девочка, вроде как, старается держаться достойно — что-то отвечает, даже улыбается. Но длится это недолго.

Избиение происходило в несколько этапов. Фото: скрин с видео.

Сначала на нее набрасывается одна из «оппоненток»: летит ногой вперед, они сталкиваются, завязывается потасовка, Альбина падает на спину, а та ей кричит, подпрыгивая у нее на животе:

- Че такое, а? Больно что ли? Ой, какой ужас! - и хлещет ее руками — прямо кулаками - по лицу.

Все? Да нет, это только начало.

Она поднимается, и допрос пристрастием продолжается. Ей «предъявляют», что она что-то написала про своих обидчиц в местном Интернет-паблике, «опустив» их тем самым перед всем честным народом — улавливаете, граждане, какие речевые обороты?

В один моментов снова подключается юноша-оператор:

- А помнишь, ты у меня спрашивала: мол, ты же со шлюхами не общаешься, нет? Я говорю, нет. Ты в ответ, а как же, типа, Саша и Вика? - спрашивает он.

И - через некоторое время Альбину бьет еще одна — ногой, в лицо. Она пытается дать сдачи но куда там, тут же подключаются другие, валят ее на землю и начинают запинывать ногами.

ДЕВОЧКА НИКОМУ ОБ ИЗБИЕНИИ НЕ РАССКАЗАЛА

О произошедшем, к слову, студентка никому сразу не рассказала — ни матери, ни в своем техникуме.

- Я должна отметить: это очень хорошая девочка, староста группы, учится на дизайнера, практически отличница, и по поведению вопросов к ней никогда никаких не было, для нас произошедшее стало шоком, - рассказала «Комсомольской правде» директор учебного заведения Надежда Бочарова. - 5 февраля (т. е. спустя после выходных, когда, собственно, все и случилось. - прим. ред.) она пришла в техникум, занималась, как обычно, никаких следов побоев учителя не заметили. А вот на следующий день отпросилась: сказала, что у нее болит голова, пошла к врачу. А 7-го сказала, что ей нужно в Романовскую, откуда она родом (в Волгодонске девочка снимает квартиру). Стали выяснять, потому что просто так мы не отпускаем учащихся, и выяснилась эта история. Оказывается, в школу, где учатся те девочки, пришла полиция, и ее хотели опрашивать. Классный руководитель сразу, естественно, связалась с мамой студентки, а она вообще не в курсе случившегося...

Альбина сразу никому не рассказала о случившемся. Фото: скрин с видео.

МЕСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ И РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ «ЗАКРЫЛИСЬ». ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

В итоге, заявление в полицию они все-таки написали.

- По факту случившегося проводится проверка, - подтвердили «КП» в главном управлении МВД по Ростовской области. - До настоящего времени участницы драки на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли, но теперь, по всей видимости, будут взяты «на карандаш».

В самой Романовской средней школы о ЧП с «Комсомольской правдой» говорить отказались категорически, заняв глухую оборону:

- Не комментируем! - отрезала руководитель учебного заведения Татьяна Левченко популярной фразой в ответ на просьбу пояснить, как вообще такое могло произойти, чем могут в школе объяснить агрессию своих учениц. - Мы написала докладные в районо, в министерство образования, инцидентом занимаются правоохранительные органы.

В местном отделе образования, к слову, тоже не хотят давать комментариев.

Что же — мы подождем официального ответа министра образования Ростовской области Ларисы Балиной, как это было месяц назад, когда аналогичный (по содержанию) случай произошел в Новошахтинске, где подростки избили девятиклассника-новичка «за шмот».

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