Подростка, избившего школьника-новичка «за шмот» в Новошахтинске, отдали на перевоспитание ветеранам-фронтовикам

В министерстве образования Ростовской области сообщили о результатах выездной проверки по фактам, изложенным в публикации «Комсомольской правды» о жестоком избиении подростками новичка-девятиклассника в 40-й школе Новошахтинска, после которого тот потерял память.

- Причиной произошедшего стал недостаточный уровень межведомственного взаимодействия при организации работы с несовершеннолетними из группы риска в этой школе, - признала в своем официальном комментарии «КП» - Ростов-на-Дону» глава регионального образовательного ведомства Лариса Балина. - За несоответствующее качество профилактики, приведшее к конфликтной ситуации между несовершеннолетними с причинением вреда здоровью, сотрудники управления образования Новошахтинска и школы №40 привлечены к дисциплинарной ответственности — им объявлены выговоры.

Расправа над девятиклассником Алексеем К., переехавшим в Новошахтинск из Воронежа, напомним, произошла ровно два месяца назад - 29 ноября, когда двое местных «крутых» подростка (ну или, по крайней мере, заявлявшими о себе таким образом) решили предъявить ему «за шмот» - в том смысле, что парень, мол, не имеет права носить определенные бренды одежды, не являясь участником неких закрытых фанатских группировок.

Одного из зачинщиков все-таки отправили в спецучреждение. Второй - отделался общественным порицанием. Фото: соцсети.

- Хотя, наверное, наезд из-за шмоток был только поводом, - рассказывал «КП» сам пострадавший юноша. - Может, потому что я действительно был лучше одет, чем они. В общем, когда у меня уроки закончились в тот день, они, специально сбежав со своих, «забили стрелку» для разборки. Я знал, что это все равно произойдет, рано или поздно, поэтому и пошел. Только думал, что будем один на один драться. А получилось, что они попросту заманили меня в ловушку. И никакие они, конечно, не фанаты, а просто подражатели...

В общем, как только парень появился на площадке за школой, на него полез с кулаками сначала один, а потом, спустя несколько секунд, бросился и второй обидчик. Остальные «приглашенные» на шоу под названием избиение школьники стояли и снимали происходившее на мобильные телефоны.

И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не нашлась среди всей этой толпы зрителей одна девочка (!), которая бесстрашно рванула вперед и стала отпихивать озверевших подростков, в буквально смысле ногами прыгавшими на голову и тело сбитому с ног и лежавшему на земле Алексею. Она сумела-таки отогнать их прочь, а парень попал в больницу — с потерей памяти, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами.

В принципе, история могла бы остаться и незамеченной. Но — вот они, реалии современных технологий и нравов! - запись драки попала в соцсети. Потом об этом написала «Комсомольская правда» - и дело закрутилось, его попросту не могли уже спустить на тормозах: в учебное заведение направились проверяющие из всевозможных ведомств, включая МВД, СКР и прокуратуру.

Директору учебного заведения объявили выговор. Фото: официальный сайт.

Впрочем, директор 40-й школы (носящей, кстати, имя Героя Советского Союза Василия Смоляных), депутат местной гордумы Светлана Юрова слегла в больницу. Одного из зачинщиков драки, у которого до этого уже имелся условный срок, быстренько направили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) в Ростов-на-Дону, а второй — вместе с родителями поехал на телевизионное ток-шоу в Москву...

Как бы то ни было, уголовное дело по факту избиения подростка возбуждено не было.

- 13 января оба зачинщика были освобождены из ЦВСНП и переданы родителям, - сообщила «КП» министр образования РО Лариса Балина. - Один (у которого уже имелась условка. - прим. ред.) решением Новошахтинского суда помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, второй поставлен на учет в ПДН, его перевели (по заявлению родителей) на семейное обучение — плюс за ним закреплен наставник — председатель Совета ветеранов города.

Что касается пострадавшего, то, по словам Балиной, с ним и его семьей по-прежнему работают психологи — плюс для одноклассников парня провели тренинг бесконфликтного поведения.