В Ростове, в центре города и на Западном, запретили парковать транспорт

Запрет на парковку начнет действовать с 18 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На нескольких улицах Ростова-на-Дону, в центре города и на Западном, запретят парковать машины. Об этом напоминает департамент автодорог донской столицы.

Так, с 18 февраля запретят остановку транспорта на Суворова со стороны строений № 127 и 119, а также на Малиновского с восточной стороны от Каширской до дома № 12.

Параллельно с этими нововведениями с 18 февраля в Первомайском районе запретят стоянку на Менжинского. Нельзя будет бросать авто около строения № 2А вдоль проезда к остановке. Напомним, с 4 февраля такие же ограничения начнут действовать на Пушкинской с северной стороны прилегающего проезда в районе строений № 134-140-144А.

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