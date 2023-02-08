Его портреты заказывала императорская семья: ростовчанка получила в наследство картины известных художников и отдала все музею

Пенсионерка передала картины в музей в память об отце. Фото предоставлено героем публикации.

Жительница Аксайского района Александра Ошерович передала в Ростовский областной музей изобразительных искусств десять картин своего отца. Среди полотен, возможно, есть и шедевры, принадлежащие кисти Константина Маковского, Ивана Горюшкина-Сорокопудова.

СТРАСТЬ К ИСКУССТВУ

Яков Ошерович родился в 1896 году в Полтавской области, в многодетной семье. Окончив Северо-Кавказский государственный университет (ныне Южный федеральный), уехал в Ленинград, где работал врачом-урологом. А еще, будучи страстным поклонником изобразительного искусства, приобретал картины, имеющие художественную ценность.

- Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел добровольцем на фронт. Коллекцию оставил на хранение двум братьям, которые жили с ним в Ленинграде. Один из них умер во время блокады, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» дочь ветерана.

Отец пенсионерки был страстным поклонником искусства. Фото предоставлено героем публикации.

На фронте Яков Ошерович спасал раненых. Отважный врач прошел всю Великую Отечественную от Ленинграда до Кенигсберга, участвовал в войне СССР с Японией. В 1944-м капитан медицинской службы был удостоен Ордена Красной Звезды.

- После войны госпиталь, в котором служил отец, перевели в Донецкую область. Там он встретил мою маму. Я была поздним и единственным ребенком у родителей. Папе было 53 года, когда я появилась на свет, поэтому он души во мне не чаял, - с улыбкой вспоминает Александра Яковлевна.

В 50-м году врач заразился клещевым энцефалитом. Заболевание привело к инвалидности и ему пришлось оставить должность заведующего хирургическим отделением в госпитале. Семья переехала в Ростовскую область – поближе к родственникам. Сначала снимала жилье в Азовском районе, потом - в Ростове.

Работы датируются второй половиной XIX - началом XX века. Фото предоставлено героем публикации.

ОТЦОВСКИЙ ЗАВЕТ

- Насколько я помню, восемь картин отец привез из Ленинграда сам, девятую - его брат. Папа сказал, что она самая ценная, а вот на нас с мамой она не произвела впечатления. Это был портрет женщины в народном костюме. Мы жили в небольшой комнатушке, картины развешивать было негде. Так что «русскую красавицу» пришлось спрятать за шкаф, - вспоминает Александра Ошерович.

Позже семья справила новоселье в однокомнатной квартире в переулке Университетском. Она была более просторной, и Яков Осипович наконец смог повесить на стену хотя бы малую часть своей коллекции.

- Отец прививал мне любовь к живописи: водил на выставки, рассказывал о художниках, покупал открытки с репродукциями шедевров. Однажды он сказал, что хотел бы передать свою коллекцию картин в музей – сделать их достоянием всех любителей искусства, - говорит собеседница.

Выполнить задуманное Яков Осипович при жизни не успел. Но дочь всегда помнила о его желании. Александра Яковлевна даже отправилась в Карелию за последней, десятой картиной из отцовской коллекции. Так вышло, что она хранилась у родственников. Это был портрет молодой красивой женщины с серьезным пронизывающим взглядом. На самолете ростовчанка привезла его домой.

Точную оценку работ еще предстоит определить специалистам. Фото предоставлено героем публикации.

ДАР МУЗЕЮ

Некоторые родственники предлагали Александре Яковлевне продать картины, но она этого не сделала. Развесила по стенам, любовалась и вспоминала отца.

А в январе пенсионерка приехала в Ростовский областной музей изобразительных искусств, попросила позвать искусствоведа и рассказала о своем намерении передать коллекцию в фонд учреждения культуры.

- Позже сотрудница музея приехала ко мне домой. Она внимательно осмотрела полотна и сказала, что они действительно редкие, - говорит Александра Яковлевна.

Вместе со своим хорошим знакомым пенсионерка привезла все десять картин в отдел реставрации музея.

- «Русскую красавицу» достали последней. Увидев ее, некоторые сотрудники не удержались от восторженного возгласа, - вспоминает Александра Ошерович.

На днях Александра Яковлевна подписала акт передачи картин в дар музею.

На днях Александра Яковлевна подписала акт передачи картин в дар музею. Фото предоставлено героем публикации.

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ

- Для нашего времени это достаточно редкое явление, когда дарят большое количество произведений, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» главный хранитель Ростовского областного музея изобразительных искусств» Ирина Воробьева. - Десять предметов, среди которых живопись и графика, датируемые второй половиной XIX - началом XX века. На первый взгляд, это очень интересные произведения. Хорошо, что они попали в музей еще и потому, что почти все находятся в плохом состоянии. Думаю, значительная часть пройдет через руки наших реставраторов, а некоторые картины станут частью нашей постоянной экспозиции.

По словам специалиста, пока еще рано говорить об авторстве, произведения будут изучаться. Но даже сейчас можно сказать, что, например, женский портрет в народном костюме, датируемый концом XIX началом XX века - это выдающееся произведение хорошего художника на рубеже веков, чувствуется манера того времени.

- На подрамнике картины написано Горюшкин Сорокопудов – это известный мастер начала ХХ века, - продолжает Ирина Олеговна. - Его картины хранятся во многих музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. У нас тоже есть несколько его произведений, в которых запечатлены народные образы. Но авторство переданной нам картины пока под вопросом.

Работы собираются отправить реставраторам. Фото предоставлено героем публикации.

Что касается изображения молодой женщины, которое Александра Яковлевна привезла из Карелии, то на нем значится авторство Константина Маковского – одного из самых популярных художников конца XIX века. Портреты у него заказывали члены императорской семьи и петербургские дворяне. Работы этого мастера могут стоить пять-десять миллионов рублей.

- Когда мы, возможно, определим авторство произведений, их культурная ценность, безусловно, возрастет, - говорит Ирина Олеговна.

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