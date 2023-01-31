В Ростове художница повесила свои картины в подъезде дома, позже работы украли

Женщина украсила подъезд картинами, которые сама написала. Фото: ГУ МВД по РО

Жительница многоквартирного дома в Советском районе Ростова решила облагородить подъезд. На первом этаже, рядом с лифтом и почтовыми ящиками, она развесила картины, которые, к слову, сама и написала.

Коты, павлин, влюбленная пара, девочка с лошадью – такие герои украшали стену у лифта и радовали жильцов. Но однажды ростовчанка обнаружила, что семь работ исчезло.

Позже она скажет полиции, что сначала огорчилась, а потом испытала сильную злость.

Ростовчанка не стала спускать ситуацию на тормозах, и пошла в полицию.

Как оказалось, картины украл 47-летний местный житель. При этом мужчина знал, что в подъезде установлена камера и отвернул ее перед тем, как снять со стены полотна.

СБЫЛ НА БЛИЖАЙШЕМ РЫНКЕ

Правда лицо подозреваемого все равно попало в объектив. Оказалось, что мужчина продал украденное на ближайшем рынке. После этого он планировал вернуться за другими работами, однако был задержан.

Те картины, которые мужчина не успел сбыть, вернули хозяйке. А вот вырученных денег у подозреваемого не оказалось. Он их к тому моменту уже потратил.

Тем не менее, автор картин сказала, что очень благодарна женщине-участковому, которая раскрыла это преступление.

- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Если суд признает вину подозреваемого, то он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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