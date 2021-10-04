В Ростовской области вора поймали после того, как он два дня потратил на кражу чугуна

Подозреваемого в краже металла задержали по горячим следам. Фото: пресс-лужба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области 32-летний житель Хутуны Орловского района долгое время сидел без работы. Поправить финансовое положение мужчина решил за чужой счет.

Он тайком забрался в начале в один полувагон грузового поезда, груженый металлом, а затем – и во второй.

Злоумышленник выкинул в лесополосу вдоль железной дороги более 500 чугунных слитков общей массой более 5 тонн. Затем, как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, хуторянин взял у кума старенькую «девятку» и два дня на ней вывозил металл из лесополосы к себе домой. Мужчина хотел сдать чугун в пункт приема цветного металла, заработав на этом 100 тысяч рублей.

Однако планам не сужено было сбыться, так как о краже стало известно правоохранителям.

Подозреваемого задержали, а чугун изъяли

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 2 лет, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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