Риелтор рассказала, как изменились цены на недвижимость в Ростове-на-Дону

Ипотечный рынок развивается динамично. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В январе 2023 года в Ростове-на-Дону зафиксировали прирост цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра повысилась на 2,61 % и достигла 119 тысяч рублей, сообщает domostroydon.ru.

РЫНОК РАЗВИВАЕТСЯ, ЦЕНЫ НЕ ПАДАЮТ

Ипотечный брокер Юлия Максимчук говорит, что ипотечный рынок развивается очень динамично — государство стимулирует строительную отрасль. Цена на строительные материалы повышается, но за счет господдержки застройщики могут поставить рыночную стоимость объекта независимо от спроса.

При этом стоимость квадратного метра будет только расти.

— Стройматериалы в цене не уменьшатся. Субсидии для застройщиков реально работают, отрасль всячески поддерживается. Стоимость жилья в новостройках падать не будет. Она может падать только в динамике каких-то определенных акций и распродаж от застройщиков, как это было перед Новым годом. Но это будут точечные предложения, — объясняет специалист.

РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ

— Если мы говорим о вторичной недвижимости, — продолжает эксперт, — то после 24 февраля рынок просто встал. И долгое время он стоял, потому что процентная ставка Центробанка была очень высокой. Люди просто не могли позволить себе купить недвижимость. У нас большая часть недвижимости продается с помощью заемных ипотечных средств, при ставках 18-23% основная масса ростовчан не могла купить себе жилье.

Юлия Максимчук говорит, что в последнее время рынок вторички «ожил»: появились покупатели, жилье стало продаваться. Но эксперт называет его «рынком покупателя».

— Это значит, что рынком вторичной недвижимости сейчас управляет не продавец, как было ранее. В то время он диктовал свои цены и свои условия, знал, что покупатель все равно приобретет этот объект, потому что их было очень мало. Покупательская способность была высокой, люди активно покупали жилье. Сегодня покупатель своим рублем голосует за недвижимость: квадратные метры подорожали, но не настолько, насколько хотели бы сами продавцы.

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