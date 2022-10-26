В Ростове врачи спасли младенца, который не мог дышать из-за большой опухоли

Хирурги удали огромную кисту, которая мешала младенцу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове месячный ребенок едва не погиб из-за опухоли в гортани. Огромная киста мешала малышу нормально дышать — его состояние быстро ухудшалось. Чтобы спасти маленького пациента, медикам Областной детской клинической больницы пришлось провести одну из самых сложных операций.

БЕЗ ОПЕРАЦИИ МОГ ПОГИБНУТЬ

Ребенок поступил в больницу № 20 с серьезными проблемами с дыханием. Снимок МРТ показал, что опухоль возникла в подголосовом пространстве, причем в труднодоступном месте — сбоку возле корня языка. При этом кроме новообразования ребенку диагностировали воспаление легких.

Уже в тяжелом состоянии маленький пациент поступил в ОДКБ. Его сразу положили в отделение интенсивной терапии Центра анестезиологии и реанимации. Врачи понимали, что спасти малыша может только операция, хотя провести ее будет совсем не просто.

— Предстояло справиться с тремя критическими проблемами: тяжелое состояние малыша, чрезвычайно сложное для операции расположение опухоли - сбоку у корня языка, а также месячный возраст маленького пациента – представляете, какое маленькое операционное поле? Однозначно понимали одно: без хирургической помощи малыш погибнет. Поэтому выбора у нас не было. — объясняет заведующий оториноларингологическим отделением Игорь Балкаров.

Почти неделю малыш находился в отделении интенсивной терапии. А когда его состояние стабилизировалось, врачи стали готовить его к операции.

ДО ПОСЛЕДНЕГО БОЯЛИСЬ СГЛАЗИТЬ

В детской клинической больнице говорят, что эта операция была одной из самых сложных в медицинской практике Игоря Балкарова. Чтобы добраться до опухоли, врачи использовали эндоскопическое и другое оборудование.

— Ответственность была огромное — мельчайшее неверное движение могло стоить ребенку жизни. Выяснили — Мешала малышу большая киста. Ее благополучно вскрыли, провели санацию, — рассказали медики.

После операции ребенок в течение 15 дней находился в отделении реанимации на ИВЛ. В больнице говорят, что реаниматологи практически не отходили от него. И хотя все прошло успешно, врачи до последнего не говорили между собой о благоприятном прогнозе — так боялись сглазить.

Через пять дней врачи провели первый осмотр, еще через десять — второй. Наконец стало очевидно, что состояние пациента стабилизировалось, и из реанимации его перевели в обычную палату. А спустя еще несколько дней ребенка выписали.

— Именно в таких экстраординарных ситуациях в полной мере ценишь профессионализм своих коллег, умеющих прекрасно работать в команде. Благодаря этому мы все имеем огромные возможности междисциплинарного подхода, которые дают главный результат – спасенная жизнь пациента, — говорит Игорь Олегович Балкаров.

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