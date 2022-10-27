Помощь мобилизованным и кадровый дефицит в сфере образования и здравоохранения обсудили в донском парламенте

В донской столице прошло 47-ое заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось очередное, 47-е заседание, Заксобрания. Одним из вопросов повестки стала нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения. Эту проблему и пути ее решения обсудили в рамках «Правительственного часа».

«НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В ЭТИ СФЕРЫ ПОСТОЯННО ВЛИВАЛИСЬ НОВЫЕ КАДРЫ»

Спикер Заксобрания Александр Ищенко напомнил собравшимся, что в регионе действует целый пакет мер, направленных на привлечение молодых специалистов в эти сферы.

Кроме того, активно строятся и капитально ремонтируются школы, сады, поликлиники и больницы. Постоянно обновляется материально-техническая база, но этого недостаточно, чтобы справиться с имеющимися проблемами.

- Мы видим, как сейчас активно развиваются, модернизируются системы здравоохранения и образования: строятся новые школы, детские сады, реконструируются или капитально ремонтируются поликлиники, больницы, появляется большое количество новых фельдшерско-акушерских пунктов. А за этим – современные условия труда и новые технологии, которые требуют формирования новых профессиональных навыков. Одновременно с этим происходит естественный процесс вымывания кадрового потенциала, который был сформирован в 80-е и 90-е годы, и необходимо, чтобы в эти сферы постоянно вливались новые подготовленные кадры, – прокомментировал Александр Ищенко.

НОВЫЙ ПОДХОД

Поэтому, уверены депутаты фракции "Единая Россия", нужен новый региональный закон , направленный на поддержку молодых специалистов. Более подробно об этом рассказала зампредседателя регионального ЗС – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.

В документе, уверены депутаты, должны быть прописаны свежие подходы в вопросах подготовки кадров, в том числе предусмотрено материальное стимулирование тех, кто учится по договору целевого обучения, включены меры соцподдержки, в том числе ежемесячные надбавки и единовременные подъемные выплаты для специалистов дефицитных специальностей.

Вместе с этим необходимо перевести госзаказ на целевое обучение на уровень областных министерств – передать им функции заказчиков целевого обучения медицинских и педагогических кадров среднего профессионального и высшего образования.

– Так мы сможем готовить специалистов действительно дефицитных специальностей и обязать их отработать не менее трех лет, а может быть, и все пять, в бюджетных больницах и школах. В противном случае они должны будут возместить в областной бюджет расходы, связанные с мерами поддержки, которые получали во время учебы, – отметила Светлана Мананкина.

ЗАРПЛАТЫ ВЫШЕ, НАГРУЗКА МЕНЬШЕ

Также следует снизить нагрузку на врачей и учителей, но при этом сохранить рост их зарплат.

Александр Ищенко, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году губернатор Василий Голубев принял важные решения о совершенствовании системы оплаты труда. В результате существенно увеличилась зарплата педработников. В среднем она выросла на 6 тысяч рублей, а у молодых педагогов – и того выше.

- И в этом году на данные цели выделяются еще дополнительные средства. Заработная плата учителей должна обязательно расти. Общими усилиями мы будем в этом направлении двигаться, – подчеркнул Александр Ищенко.

В качестве усиления мер поддержки депутаты предлагают увеличить объем бюджетных средств, выделяемых на улучшение жилищных условий врачей и учителей. На федеральном уровне предлагается ходатайствовать об увеличении средств федерального бюджета на реализацию программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в целях сокращения очередности.

– Пожалуй, сегодняшний разговор самый обстоятельный по проработке проблематики в рамках заседаний нынешнего созыва донского парламента. Это свидетельствует, что кадровый вопрос в образовании и здравоохранении – ключевой для областных органов власти. Это хорошая отправная точка для выработки нового нормативного регулирования процесса преодоления дефицита кадров, – сказал Александр Ищенко.

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ

Еще одна важная тема, которую обсудили на Заксобрании, касалась поддержки семей мобилизованных. Сегодня эта тема – номер один в работе парламентариев. В регионе действует уже целый ряд мер поддержки. А после заседания их стало еще больше.

Так, теперь в Ростовской области мобилизованные и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного налога.

Данная льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. То есть налог, который необходимо было уплатить до 1 декабря этого года, таким семьям оплачивать не придется. Как и в следующем году.

- Мы изыскиваем все возможные варианты поддержки отправившихся на службу по мобилизации, а также членов их семей. И по линии нормативного регулирования, и по линии оказания социальной и иной помощи, и по линии бытовой поддержки. Одно из таких решений – это освобождение их от транспортного налога. Пока только на два года, – прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сайте донского парламента опубликован справочник с полной информацией для мобилизованных и членов их семей

Этот опыт уже перенимают другие регионы страны (подробнее)