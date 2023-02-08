На заводе нефтепродуктов в Ростовской области вспыхнул пожар площадью 100 кв. м

Тушение пожара продолжается. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Новошахтинске Ростовской области тушат крупный пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов. По данным донского управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10.24 8 февраля.

На место прибыли 42 спасателя. К тушению привлекли 13 единиц техники. Около 11 часов огонь пожар был локализован.

— Площадь пожара, предварительно, — 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Работы продолжаются, — прокомментировали в управлении МЧС.

Напомним, в июне крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе. Площадь возгорания тогда составила 50 квадратных метров. Позже Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на территории предприятия были обнаружены фрагменты двух беспилотников.

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