Возможно ли землетрясение в Ростове-на-Дону: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Эксперт рассказал возможно ли в Ростове землетрясение как в Турции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После мощного землетрясения магнитудой 7,8 балла в Турции, в котором, по последним данным, погибли 6234 человека, жители Ростовской области обеспокоились тем, что подобные катаклизмы могут произойти и на территории донского региона.

Заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета Алексей Наставкин объяснил корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», возможно ли землетрясение в Ростове.

ДРУГАЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

По словам ученого, жителям Дона не стоит бояться, что землетрясение в Ростове-на-Дону случится после событий в Турции - можно спать спокойно.

- Ростовской области никакое землетрясение не угрожает, поскольку регион расположен в другой геолого-тектонической обстановке, чем Турция, - пояснил «Комсомолке» дипломированный инженер-геолог.

Ростовская область расположилась сразу на двух тектонических плитах - на Восточно-Европейской платформе и на Скифской плите, которые, в отличие от турецких, весьма стабильны. В нашем регионе и в Ростове-на-Дону, конечно, возможны микроземлетрясения, но они не могут привести к таким катастрофическим последствиям, как в Турции.

- Последнее землетрясение в Ростове-на-Дону фиксировалось в 2016 году, - напомнил Алексей Наставкин. - Тогда тектоническим толчкам присвоили 1-2 балла, что для человека абсолютно незаметно.

По данным онлайн-карты сейсмической активности, на 7 февраля 2023 года вблизи Ростовской области потенциально опасных точек сейсмоактивности не было зафиксировано.

Вблизи Ростовской области опасных точек сейсмоактивности не зафиксировано.Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТУРЦИИ

В Турции же, отмечает геолог, тектоническая ситуация совсем иная.

- Там гигантская Африкано-Аравийская плита давит на гигантскую Евразийскую плиту, а между ними "болтается" относительно небольшой Турецкий мегаблок, - уточнил ученый. - Это звучит пугающе, но для природных процессов — это довольно будничное дело - они никогда не останавливаются. А людям важно, конечно, быть во всеоружии.

Как рассказал геолог, подземные толчки на нашей планете происходят непрерывно, но сила их бывает разной.

- Чаще всего землетрясения происходят из-за разломов тектонических плит и их быстрого смещения, - объяснил Алексей Наставкин. - При этом люди не ощущают этот разлом до тех пор, пока энергия, образовавшаяся от разрыва горных пород, не начнет вырываться к поверхности.

Предсказанием землетрясений занимаются специальные геофизические службы, которые ведут круглосуточный мониторинг. Подобные службы имеются США и Японии. В России сейсмологическая служба работает на Кавказе. Но до сих пор никаких тревожных данных о тектонических сдвигах не поступало.

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