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Общество9 февраля 2023 6:00

«Очень вредная была старуха». Биограф Раневской из Таганрога рассказал, какие прозвища актриса давала своим коллегам

Как великая Фаина Георгиевна издевалась над своими коллегами по цеху
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Критики Раневской хватало не только на себя, но и на окружающих ее коллег по театру. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

Критики Раневской хватало не только на себя, но и на окружающих ее коллег по театру. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

На экраны онлайн-кинотеатра 8 февраля вышел восьмисерийный сериал о разных эпизодах из жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. К этой дате таганрогский краевед и знаток ее биографии Игорь Пащенко рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как, уже будучи состоявшейся театральной звездой, знаменитая Фуфа издевалась над своими коллегами, какие прозвища она им давала и почему.

ПРИПЕЧАТЫВАЛА ПРОЗВИЩАМИ

Саму себя взрослая Фаина Раневская называла Фуфой. Именно так называли ее друзья за то, что та дымила сигарами и произносила в этот момент что-то похожее на «фу-фу». Однажды Брежнев произнес в адрес Раневской ее же знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня!». На что актриса не растерялась и ответила: «Я не Муля, я Фуфа». Бывало, Раневская называла себя также «выкидышем Станиславского» или «вполне нормальной психопаткой».

Но критики Фуфы хватало не только на себя, но и на окружающих ее коллег по театру. Так, когда режиссер Сергей Юрский ставил пьесу Николая Островского «Ум хорошо, а счастье — лучше», то во время работы над спектаклем Раневская издевалась буквально над всей труппой: актерами, гримерами, костюмерами...

- Хорошо читать ее шутки... - рассказывает Игорь Пащенко. - А когда она припечатывала людей прозвищами на всю жизнь... В старости Раневская мучила молодых и красивых актрис, поэтому ее все боялись. Очень вредная была старуха!

Театрального режиссера Всеволода Мейерхольда актриса окрестила «уцененным» и «вытянутым лилипутом», известного своими любовными похождениями режиссера Юрия Завадского - «перпетум кoбeлe», а Ленина — и вовсе «лысым на броневике». Женщину с множеством наград, но лишенную таланта, Фуфа называла «заслуженной мещанкой Республики». Дама со скверным характером получила от нее кличку «жyткaя дама без собачки», а некая особа с откровенным вырезом — «женщина с гpyдями во вcex мecтax».

«МИША, ПОДУМАЙ, КТО ТЫ, А КТО Я»

Лет шесть назад к Игорю Пащенко в Таганрог приехал в гости уже пожилой режиссер Владимир Орлов. На съемочной площадке советского фильма «Вся королевская рать» он работал вторым режиссером. Тогда в последний момент Раневскую пригласили на второстепенную роль вместо заболевшей актрисы. Орлов вместе с молодым Михаилом Казаковым лично приехали к Фаине Георгиевне, чтобы позвать на съемки, но она отказалась.

- Когда же они стали уходить, Раневская подозвала к себе Мишу, - вспоминает историк. - Он в то время был начинающей «звездой». И вот актриса спрашивает у Казакова, какая роль у нее в новом фильме. Тогда Миша начинает рассказывать, что в картине - диалог между его героем и героиней Раневской. Он объясняет актрисе, как именно она должна сыграть эту роль... Дослушав до конца молодого актера, Раневская произносит: «Миша, ты только подумай: кто ты, а кто я? Ты даешь мне советы!». Тогда Казаков с понурым лицом выходит.

Краевед подчеркнул, что Фаина Георгиевна знала себе цену и командовала режиссерами как хотела. А своих коллег перед спектаклем и на съемках фильмов она заводила энергетикой.

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