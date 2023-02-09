«Очень вредная была старуха». Биограф Раневской из Таганрога рассказал, какие прозвища актриса давала своим коллегам

Критики Раневской хватало не только на себя, но и на окружающих ее коллег по театру. Фото: Сергей ПЛИШЕНКО.

На экраны онлайн-кинотеатра 8 февраля вышел восьмисерийный сериал о разных эпизодах из жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. К этой дате таганрогский краевед и знаток ее биографии Игорь Пащенко рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как, уже будучи состоявшейся театральной звездой, знаменитая Фуфа издевалась над своими коллегами, какие прозвища она им давала и почему.

ПРИПЕЧАТЫВАЛА ПРОЗВИЩАМИ

Саму себя взрослая Фаина Раневская называла Фуфой. Именно так называли ее друзья за то, что та дымила сигарами и произносила в этот момент что-то похожее на «фу-фу». Однажды Брежнев произнес в адрес Раневской ее же знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня!». На что актриса не растерялась и ответила: «Я не Муля, я Фуфа». Бывало, Раневская называла себя также «выкидышем Станиславского» или «вполне нормальной психопаткой».

Но критики Фуфы хватало не только на себя, но и на окружающих ее коллег по театру. Так, когда режиссер Сергей Юрский ставил пьесу Николая Островского «Ум хорошо, а счастье — лучше», то во время работы над спектаклем Раневская издевалась буквально над всей труппой: актерами, гримерами, костюмерами...

- Хорошо читать ее шутки... - рассказывает Игорь Пащенко. - А когда она припечатывала людей прозвищами на всю жизнь... В старости Раневская мучила молодых и красивых актрис, поэтому ее все боялись. Очень вредная была старуха!

Театрального режиссера Всеволода Мейерхольда актриса окрестила «уцененным» и «вытянутым лилипутом», известного своими любовными похождениями режиссера Юрия Завадского - «перпетум кoбeлe», а Ленина — и вовсе «лысым на броневике». Женщину с множеством наград, но лишенную таланта, Фуфа называла «заслуженной мещанкой Республики». Дама со скверным характером получила от нее кличку «жyткaя дама без собачки», а некая особа с откровенным вырезом — «женщина с гpyдями во вcex мecтax».

«МИША, ПОДУМАЙ, КТО ТЫ, А КТО Я»

Лет шесть назад к Игорю Пащенко в Таганрог приехал в гости уже пожилой режиссер Владимир Орлов. На съемочной площадке советского фильма «Вся королевская рать» он работал вторым режиссером. Тогда в последний момент Раневскую пригласили на второстепенную роль вместо заболевшей актрисы. Орлов вместе с молодым Михаилом Казаковым лично приехали к Фаине Георгиевне, чтобы позвать на съемки, но она отказалась.

- Когда же они стали уходить, Раневская подозвала к себе Мишу, - вспоминает историк. - Он в то время был начинающей «звездой». И вот актриса спрашивает у Казакова, какая роль у нее в новом фильме. Тогда Миша начинает рассказывать, что в картине - диалог между его героем и героиней Раневской. Он объясняет актрисе, как именно она должна сыграть эту роль... Дослушав до конца молодого актера, Раневская произносит: «Миша, ты только подумай: кто ты, а кто я? Ты даешь мне советы!». Тогда Казаков с понурым лицом выходит.

Краевед подчеркнул, что Фаина Георгиевна знала себе цену и командовала режиссерами как хотела. А своих коллег перед спектаклем и на съемках фильмов она заводила энергетикой.

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