Зашифрованные послания и история большого одиночества: режиссер сериала «Фаина» - о съемках в Таганроге и успехе главной героини

Создать экранный портрет Раневской, который бы угодил абсолютно всем очень сложно. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

8 февраля на экраны интернет-кинотеатров выходит восьмисерийный фильм «Раневская», съемки которого проходили, в том числе и в Таганроге. Сериал рассказывает про жизнь искрометной актрисы, чьи сценические образы покорили миллионы сердец, а фразы разлетелись на цитаты и книги.

Накануне премьеры журналист «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с режиссером кинокартины. Дмитрий Петрунь рассказал про зашифрованные подсказки, поиск главной актрисы и отзывы первых зрителей.

«ОТОРОПЕЛ ОТ СТРАХА»

- Создать экранный портрет Раневской, который бы угодил абсолютно всем, - что-то из серии нереального, ведь у каждого Фаина Георгиевна своя, - начал рассказ режиссер. – Мы со съемочной группой пошли по более понятному образу, наверняка, этот факт вызовет волну самых разных комментариев. Одни пожалуются, мол, не хватает скабрезности, зубов и какого-то юморочка, других возмутит перебор с мелодрамой, ну, а третьим, картина попадет в самое сердце. Тут уж не угадаешь.

Проникнуться историей знаменитой актрисы зрители смогут в онлайн кинотеатрах уже 8 февраля. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На самом деле, праздничная премьера состоялась еще 31 января на главной сцене театра им. Моссовета. Такое место прокатчики выбрали неслучайно, ведь именно в этих стенах Фаина Георгиевна когда-то завершила карьеру. Если честно, этот показ даже для меня стал полной неожиданностью, более того, получив пригласительный, я оторопел от страха.

К счастью, в расписании стоял съемочный день, и приехать лично не получилось. Думаю, будь я там, извелся бы от нервов за кулисами, ведь проводить мероприятие в таком знаковом месте, очень ответственно.

Команда кропотливо собирала мебель для нужного антуража. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ОБРАЗ СЛОЖИЛСЯ

Дмитрий Петрунь признается, что поначалу даже не хотел мониторить сайты с отзывами и рецензиями.

– Этим делом, развлечения ради, занимался мой близкий друг, присылал периодически всякие ссылки: мол, ты почитай, ну а вдруг станет интересно. В целом, как и ожидалось, реакция публики была разной. Конкретно на том показе - больше положительной. Думаю, дело в том, что присутствующие ожидали в кадре каких-то кривляний, заигрываний и странных гримас, но этого не произошло. В нашей истории не было эдакой маски Фаины Георгиевны, Мариэтта старалась искренне прожить роль, собственно, этим и подкупила огромное количество зрителей.

Вообще выбор главной героини - один из самых сложных. Ее энергетика должна была отличаться от всех. Если бы мы взяли кого-то из очень популярных артисток, создалось бы ощущение, что это просто женщина в маске и костюме.

В родном городе Раневской съемки длились около двух недель. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Как мне кажется, ни один из критиков и зрителей не отозвался плохо о работе Мариэтты. Даже в отрицательных статьях авторы могли активно ругать режиссера, сценариста, продюсеров, но вот Раневскую в исполнении Цигаль-Полищук никогда. В этом плане образ абсолютно сложился именно так, как изначально его задумывали.

Актриса довольно серьезно готовилась, какие-то моменты проверяла через меня, какие-то предлагала или наоборот отвергала. Конечно, это было нелегкое сотрудничество, но, вероятно, именно в таком творческом конфликте рождаются настоящие перевоплощения.

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА

По словам режиссера, не обошлось в сериале и без зашифрованных подсказок.

– В картине есть элементы заигрывания со зрителем, так называемые пасхалки. Одни - отсылают людей к фильмам с участием актрисы, другие - дословно воспроизводят любимые цитаты, третьи - показывают селебрити того времени. Мы старались не делать из этого какой-то пошлости и кокетства в духе: «приготовьтесь к анекдотам».

Нет. Какие-то вкрапления, конечно, есть, но не больше 10%. Например, зритель сможет увидеть сцены, где Фаина Георгиевна озвучивает героя в мультфильме «Малыш и Карлсон», или произносит фразу: «Красота – это страшная сила». Но тут ведь история немножко про другое: про женскую линию, про одиночество, про внутренний мир.

Праздничная премьера состоялась еще 31 января, да не где-нибудь, а на главной сцене театра им. Моссовета. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Думаю, феномен Раневской заключается в честности. Если бы назвали энное количество фамилий такого масштаба, то почти в каждой нашел бы повод усомниться, но в Фаине Георгиевне - никогда, причем как в профессии, так и в жизни. Да и вся эта острота, юмор и колкости - словно маска, закрывающая ранимое сердце. Мы иногда становимся очень циничны и грубы, защищая что-то очень ранимое и святое. Правильно говорят, самый жесткий циник в душе безоговорочный романтик.

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ

- В родном городе Раневской съемки длились около двух недель, но эта был довольно большой блок первых двух серий, - продолжает собеседник. – Всего в картине задействованы более 10 разных точек, среди них Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль. География у нас и впрямь была обширная, но сердцем проекта, безусловно, стал исторический и такой красивый Таганрог.

Актеры в костюмах и гриме начала прошлого века и с навороченными гаджетами - типичный кадр с любой съемочной площадки. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Проникнуться историей знаменитой актрисы зрители смогут в онлайн кинотеатрах уже 8 февраля. А большая премьера на федеральном телевидении планируется в середине весны.

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