Пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева 9 февраля 2023: прямая трансляция

Ведем онлайн-трансляцию пресс-конференции главы региона. Фото: правительство Ростовской области

Губернатор Василий Голубев проведет пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития Ростовской области в 2022 году в четверг, 9 февраля. На мероприятие зарегистрированы десятки представителей СМИ Ростова и донского региона, вопросов на самые разные темы ожидается много.

Мы будем держать вас в курсе всего самого важного и вести прямую онлайн-трансляцию выступления главы региона.

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ

По предварительной информации, в целом экономика Ростовской области в 2022 году показал устойчивость. По оценке министерства регионального экономического развития сохранена положительная динамика ВРП.

Промышленное производство выросло на 7,8 процента, на 10,1 процента - объемы сельхозпродукции (из них на 20,8 процента выросло производство мяса, на 20,9 - яиц, почти на 12 процентов - зерновых). Было построено 2,7 миллиона квадратных метров жилья, а оборот общественного питания увеличился на 11,3 процента.

По данным министерства, среднемесячная зарплата выросла на 13,8 процента и превысила 43,5 тысячи рублей. При этом объем розничной торговли сократился на 2 процента, а индекс потребительских цен вырос на 13,7 процента.

Предприятия и организации донского региона в прошлом году получили 10,3 миллиарда рублей господдержки в виде субсидий, финансовой помощи, займов. Сумма налоговых преференций составила 6,2 миллиарда.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В регионе реализуются проекты по импортозамещению.

«Ростсельмаш» создает тракторное производство и завод трансмиссий, «Клевер» - завод сельскохозяйственной техники.

«Атлантис-ПАК» - ведет установку еще двух линий по производству многослойной барьерной полимерной пленки для пищевой упаковки.

Строится первый в России завод по выпуску полиэфирного штапельного волокна «Авангард» с мощностью 200 тонн в сутки, это поможет заместить импорт на 60 процентов рынка в стране.

«Амилко» планирует заместить до половины поставок — 12 тысяч тонн в год — крахмалов, глюкозных сиропов, кормов.

В этом году в Ростове компания «Бештау» планирует запустить производство литий-ионных батарей и ноутбуков — 50 тысяч штук в год, причем это первый завод в стране.

ИНВЕСТИЦИИ

Что касается инвестиционного потенциала, то губернатор назвал несколько проектов.

Инвестпортфель региона включает свыше 600 проектов на 690 миллиардов рублей, в том числе 45 на 519 миллиардов из "губернаторской сотни" проектов.

Исполнение крупных проектов продолжается. Так, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод строит два комплекса по производству моторного топлива стоимостью более 2 млрд рубле. "Ростсельмаш" реализует три проекта по созданию заводов в Ростове и Таганроге. Ведутся работы по проектам по переработке сельхозпродукции, развитию транспортной инфраструктуры в Ростове и Таганроге.

Продолжается создание особой экономической зоны на базе Новочеркасского индустриального парка, развивается система господдержки инвесторов (налоговые льготы, инфраструктурные субсидии, субсидирование процентной ставки, инвестиционный налоговый вычет и другие преференции).

ТРАНСПОРТНАЯ ЛЬГОТА

В зале прозвучал вопрос о транспортной льготе - в натуральном виде ее можно выбрать до 20 февраля.

- Значительно больше людей выбирают денежную льготу. Примерно 80/20, и, похоже, тенденция сохранится, но у людей еще есть возможность подавать заявление. Пока примерно 200 тысяч человек льготников выбирают ежемесячную денежную выплату 1055 рублей.

Еще раз разместил обращение к нашим жителям, в том числе и к молодым, чтобы они напомнили своим родственникам, что льгота носит заявительный характер. Это касается и инвалидов, и детей-инвалидов, и ветеранов боевых действи1, и чернобыльцев. Мы рассчитываем, что с 1 мая, когда транспортники установят валидаторы, у них появится возможность бесплатного проезда. Когда мы этот путь пройдем — дальше готовность транспортных предприятий.

УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОНБАССА

Также журналисты поинтересовались у главы региона, насколько активно Ростовская область участвует в восстановлении новых регионов России.

- Я думаю, что у нас такое географическое положение, что легче назвать направления, в которых мы не участвуем. Ростовская область выполняет особую миссию. Так было и в 2014 году, и год назад, когда транспорт шел через границу. Мы с первого дня начали эту работу проводить комплексно: открылись 10 отраслевых штабов, более 120 пунктов временного размещения. По мере движения создавали условия перемещения в другие регионы России.

По сей день работаем по самым разным направлениям — строительство, дорожная инфраструктура. Много донских предприятий задействованы: металлопрокат, ЖКХ. Мы поддерживаем новые регионы и в вопросах медицинской помощи. А некоторые предприятия новых регионов теперь размещаются у нас, например, мебельный комбинат из ЛНР. Сейчас востребовано обучение и подготовка кадров. Провели конкурс «Лидеры возрождения», в том числе.

И, конечно, основная задача легла на наше министерство труда и соцзащиты — провести выплаты по единовременной помощи беженцам — более 9 миллиардов рублей. Эта работа продолжается в постоянном режиме.

Более того, есть решения, которые мы принимаем в зависимости от ситуации. Федеральное — прокладка водовода в ДНР. Мы участвовали в проектировании. Никогда наши дороги не были рассчитаны на такой объем, особенно мосты. Мы создали площадки отстоя, где люди могли отдохнуть, перекусить.

Все, что зависит от региона, выполняется. Не бывает дня, когда бы мы ни получали новые задачи. Сегодня межведомственный штаб функционирует в оперативном режиме. Не менее трех раз в неделю мы оцениваем ситуацию и принимаем решения.

Вот так мы расположены, что многие вопросы решаются с нами.

И у нас есть планы, которые будут реализованы, - конкретизируем отношения с соседями.

ОБРУШЕНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ

Более 50 муниципальных студий на связи во время пресс-конференции. В Таганроге обеспокоены тем, что вода в Таганрогском заливе становится все более соленой и грязной, а в исторической части города продолжается обрушение береговой линии в море.

- Проблема известна. Мы ей занимаемся на протяжении многих лет. Таганрогский залив недополучает нужно количество пресной воды из реки Дон. Неслучайно мы активно инициировали программу по оздоровлению рек и Дон и чтобы реабилитировать Цимлянское водохранилище. Это работа весьма большая. Есть план правительства, лично Валентина Ивановна Матвиенко создала рабочую группу по реализации программы, объем — порядка 100 млрд рублей. Продолжаем плановую работу по расчистке рек. В 2022 году провели работы Каменском, Кашарском, Шолоховском и ряде других территорий.

Есть еще проблемы - ливневая канализация в Волгодонске и Ростове, очистные сооружения в ряде территорий. Продолжаем работу с правительством РФ и надеемся, это выльется в новую программу.

Что касается солености — у нее есть ряд причин. Недостаток воды из Дона и обрушение берега на заметной части залива именно в Ростовской области. Мы работаем по этому вопросу с федеральным центром. Планируем ряд мероприятий на 2023 год. Планируется комплексное обследование прибрежной территории, в том числе в Тагагроге, стоимостью около 30 млн, определение этапности и приоритетности работы. Со специалистами создадим алгоритм, как ситуацию менять.

Это всегда дорогостоящие работы. Протяженность - более 120 км береговой линии. Останавливаться не собираемся, но понимаем, что есть некоторые нюансы, и до этого такой комп лесной работой мы еще не занимались — не было денег и полномочий. А без органов федеральной власти реализовать решения будет сложно. По мере поиска и принятия решений будем информировать жителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Интересовались участники пресс-конференции, какие меры безопасности предпринимаются в приграничных территориях с новыми регионами, и каково будущее макрорегиона Донбасс.

- Что касается мер безопасности - это все принимается в общей системе противовоздушной обороны ВС РФ. Что касается более широко безопасности, я уже говорил о работе межведомственного штаба, который постоянно эти вопросы рассматривает. Мы постоянно во взаимодействии с соответствующими структурами — региональными, федеральными, в полном объеме реализовали те задачи, которые стояли перед органами внутренних дел и другими структурами по обеспечению безопасности вдоль линии соприкосновения.

Одна ситуация была, когда это была граница, другая - когда границы нет, но вы знаете, что пограничная служба продолжает работать, у нее сохранены функции. Но все структуры, которые были созданы, - специальные отряды, которые вдоль границы продолжают выполнять свою задачу, они в полном объеме сохранены. И, тем не менее, даже при гипотетических угрозах, которые могут возникать, мы находимся в тесном, постоянном взаимодействии со всеми структурами — ФСБ, МВД, СК и так далее. Если нужно, мы круглосуточно контактируем.

Задача — принять все необходимые меры по обеспечению безопасности. И нелишним будет обратиться к нашим жителям наших 11 территорий, примыкающим к нашим соседям. Все должны быть внимательны и в случае возникновения угроз и фактов, требующих внимания, передавать информацию структурам для проработки любого вопроса. Мы и дальше будем продолжать. В понедельник на традиционной встрече был руководитель главка, который информировал, как продолжается работа и что нужно сделать. В случае необходимости обращается ко мне, принимаем решения, включая финансирование из областного бюджета по тем или иным направлениям. Безопасность — это приоритет, и это не так давно подчеркнул наш президент.

Что касается макрорегиона, его не будет. Будет содружество — Донбасс. Раньше его еще называли Еврорегион. Мы договорились с руководителями республик ДНР и ЛНР, что будем объединены на основе Донбасса. Это означает, что мы подпишем соглашение о сотрудничестве с одним и другим регионом, а потом - документ о создании этого содружества.

У нас есть общие вопросы, которые требуют внимания. Это и традиционные партнерские отношения бизнеса, и контакты людей, и возможность развития, и дополнение экономик друг друга. Это и возможность поделиться тем, что мы имеем, для того, чтобы поддержать республики, оказать содействие и помочь им прийти к нормальной жизни, поэтому все это находится в работе. Совсем скоро документы будут подписаны.

БОЛЬШОЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ МИНЗДРАВА

Сразу несколько районов задали похожие вопросы. Что изменится в оказании медпомощи при переходе муниципальных органов здравоохранения в государственную собственность?

- На самом деле, сейчас министерство здравоохранения проходит своеобразный экзамен. Он заключается в том, что 2023 год — год непосредственной реализации проекта, когда 134 учреждения здравоохранения перешли в государственную собственность. Задача — отработать в полной мере реформу.

Здесь речь идет о корректировке и качественной системе управления здравоохранением, изменении и создании эффективной маршрутизации, что зачастую беспокоило жителей Ростовсой области, которые долго ждали оказания той или иной медицинской услуги. Это и рациональное использование ресурсов, которые сегодня есть, потому что у нас бывали ситуации, и сейчас иногда встречаются, когда одна часть области обладает набором ресурсов, которого другой не хватает. Сейчас появилась возможность с учетом создания медицинских округов это все регулировать.

Качественная медицинская помощь — тоже приоритет, который сегодня отслеживается несколько по-иному. Министерство здравоохранения ежесуточно отслеживает любые инциденты, возникшие в любой точке Ростовской области, заместитель губернатора по итогам каждой рабочей недели анализирует ситуацию, видит тенденции, принимает решение, что надо корректировать в случае необходимости и идет с ежемесячным докладом губернатору. Так будем работать весь год.

Кроме этого, будем работать на то, чтобы росло количество медицинских услуг в разных направлениях. Мы специально провели анализ этого еще в середине года.

Следующее. Мы проведем инвентаризацию материально-технического состояния. Она у нас есть на конец прошлого года. Сейчас мы в полной мере ее проведем и будем точно понимать, что и где требуется. Такой простой пример - инфекционная больница, а точнее Донской инфекционный центр, изменила ситуацию в чем? Если прежде недалеко расположенные территории либо имели приспособленные здания под инфекционные отделения, либо они занимали часть зданий больниц. Сейчас я дал поручение посмотреть, что изменилось в агломерации и с учетом городских возможностей в этой части скорректируем ситуацию. Не стоит расслабляться. Я посмотрел статистику — рост по ковиду уже два дня, более 130 случаев сегодня, и коэффициент распространения высокий — 1,8.

Что касается первичной медицинской помощи - это важнейшая составляющая, и здесь министерство знает, что задач - приличное количество, и плановые должны быть обязательно выполнены в текущем году. Параллельно с этим продолжаем работать над созданием условий для высокотехнологичной медицинской помощи. Немало сделано и в нашем областных медцентрах, и в больших городах, и созданы сосудистые центры в ряде территорий.

Мы сейчас будем видеть полную картину реальную в каждой территории. И на основе этого анализа не по итогам года, а по итогам каждого месяца будем смотреть, что и где можно корректировать. Качество организации труда, а мы говорим, например, о создании единого цифрового контура здравоохранения, — это сегодня такое особое требование минздрава России. Требуется скорость решений. Это возможность сократить очереди, создать условия для быстрого приема пациентов, очень быстро принимать решения, если они носят системный характер, а значит касаются большого количества людей. Мы над этим продолжаем работать.

Для министерства особая задача — пройти этот год, ни в коем случае не сбавляя темпов развития здравоохранения — это одна из задач. И я говорю о продолжении строительства детского хирургического центра, БСМП в Тагароге, рядом стоит потенциально проблема БСМП в Новочеркасске и в ряде крупных наших центров, которые объединяют вокруг себя районы и города.

ПРИВЛЕЧЬ ДОКТОРОВ В РАЙОНЫ

В продолжение темы — самый частый вопрос о здравоохранении, по кадрам: жители районов спрашивают, какие еще меры поддержки могут подключить областные власти, чтобы привлечь в села и малые города молодых врачей.

- Надо всегда искать решения как привлечь людей в здравоохранение, образование и другие направления. Когда я общаюсь с главами администраций, повторяю задачи постоянно: несмотря на то, что учреждения здравоохранение перешли в областную собственность, здравоохранение всегда должно оставаться темой муниципалитета. Есть вопросы, которые должны решаться на муниципальном уровне. Когда мы говорим, что врачу нужно жилье, - это вопрос, решаемый на муниципальном уровне. Если глава администрации будет заниматься этим серьезно и сделает для себя здравоохранение важнейшим компонентом своей деятельности, и такие примеры есть, врачи тоже будут появляться.

Мы продолжим реализацию программ «Земский доктор/земский фельдшер». По ней к нам прибыло в села и в малые города 1220 специалистов. Им выплачено 1 260 млн рублей. В этом году ряды медработников пополнят еще 110 человек. В эту программу добавили медучреждения Аксайского, Азовского и Мясниковского района, которые раньше сюда не входили из-за близости к Ростову.

Для молодых медиков мы по-прежнему должны продолжать, и это запланировано в бюджете, выделять субсидию на покупку и строительство жилья. В 2022 году такими возможностями воспользовались порядка 60 человек. Новое решение по выпускникам-отличникам — ипотека под 1 процент: по итогам трех месяцев проанализируем и подкорректируем, может, другие специальности добавим. Учитывая опыт по строительству школ, учителя понадобятся точно.

Что касается студентов, ординаторов, мы их поддерживаем. Говорить о дополнительных льготах преждевременно - они должны прийти работать по специальности. А если они целевики, это уже предусматривает работу в муниципалитетах, откуда они прибыли. Ну и главам, работникам здравоохранения, министерства нужно просто увеличивать количество тех, кто идет учиться, чтобы потом они могли вернуться домой. Человек вернется, если там будет школа, детский сад, бассейн, дорога хорошая, и так далее. И это тоже тема власти - местной и региональной. Посмотрим, как будут продолжаться эти программы, и мы будем их сопровождать.

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