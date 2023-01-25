Василий Голубев: Ростовская область и ДНР заключат соглашение о сотрудничестве

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ростовская область и ДНР заключат соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ уже начали готовить, сообщил в ходе второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» губернатор Василий Голубев.

- Многие предприниматели и участники «Лидеров России» уже работают с бизнесом и экономикой Ростовской области. Наше готовящееся соглашение с ДНР позволит работать в конкретных направлениях в различных сферах нашей жизни, - пояснил Василий Голубев.

Донской глава отметил, что область продолжает помогать новым регионам страны.

- Уже сейчас важно думать о возрождении мирной жизни, создании комфортных условий для людей, а для этого стране и Донбассу очень нужны молодые и толковые управленцы, - сказал Василий Голубев.

Добавим, губернатор посетил второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. ДНР». Известно, что первый полуфинал прошел в Ростовской области. К слову, состоялся не только сам конкурс, участники также навестили раненых бойцов СВО и поработали в центре распределения гуманитарной помощи.

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