На границе Ростовской области и ДНР планируют открыть два новых КПП

«Успенку» намерены расширить практически в два раза Фото: Александр ГЛУЗ

На границе Ростовской области и ДНР планируют открыть два новых контрольно-пропускных пункта, а также расширить уже существующий КПП «Успенка». Цитату врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина приводят на сайте РИА Новости.

- «Успенку» намерены расширить практически в два раза за счет старого терминала. Также между Новоазовском и «Успенкой» должны оборудовать два КПП с подводом дороги, - прокомментировал Денис Пушилин.

Как пояснил представитель ДНР, обновления помогут разгрузить пункты пропуска, на которых часто скапливаются грузовики со стройматериалами. Кроме того, улучшенная логистика положительно повлияет на стоимость перевозки товаров и уровень цен в магазинах.

Напомним, ранее с просьбой о «расширении» КПП Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области осудили контрабандиста, который пытался откупиться за 2 тысячи долларов

Теперь мужчина проведет два года в колонии строгого режима (подробности)