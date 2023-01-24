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НовостиОбщество24 января 2023 9:07

На границе Ростовской области и ДНР планируют открыть два новых КПП

Обновления помогут разгрузить пункты пропуска, на которых скапливаются машины
Ангелина СКИБА
«Успенку» намерены расширить практически в два раза

«Успенку» намерены расширить практически в два раза

Фото: Александр ГЛУЗ

На границе Ростовской области и ДНР планируют открыть два новых контрольно-пропускных пункта, а также расширить уже существующий КПП «Успенка». Цитату врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина приводят на сайте РИА Новости.

- «Успенку» намерены расширить практически в два раза за счет старого терминала. Также между Новоазовском и «Успенкой» должны оборудовать два КПП с подводом дороги, - прокомментировал Денис Пушилин.

Как пояснил представитель ДНР, обновления помогут разгрузить пункты пропуска, на которых часто скапливаются грузовики со стройматериалами. Кроме того, улучшенная логистика положительно повлияет на стоимость перевозки товаров и уровень цен в магазинах.

Напомним, ранее с просьбой о «расширении» КПП Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину.

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