В Ростовской области осудили контрабандиста, который пытался откупиться за 2 тысячи долларов

Два года контрабандист проведет в колонии. Фото: Борис КОКУРИН

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил контрабандиста к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за дачу взятки пограничнику.

Уточняется, что мужчина пытался дать взятку в размере двух тысяч долларов сотруднику Пограничного управления ФСБ по Ростовской области за оказание помощи в перевозке контрабанды через государственную границу. О попытке подкупа пограничник сообщил руководству, и в сентябре 2021 года во время передачи взятки контрабандиста задержали.

Добавим, что приговор суда уже вступил в законную силу.

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