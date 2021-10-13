Более полумиллиона заплатит контрабандист за взятку в 15 тысяч в Ростовской области

Горе-бизнесмена поймали, можно сказать, по горячим следам. Фото: ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области суд оштрафовал нарушителя, который пытался подкупить пограничника и провезти контрабанду одежды. Теперь за свои махинации предприимчивый делец заплатит 600 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по региону.

На скамье подсудимых был гражданин Украины. По данным следствия, в январе этого года он попробовал проехать пункт пропуска с товаром на 1 млн рублей. Чтобы не было проблем при проверке, предложил пограничнику 15 тысяч рублей, но сотрудник отказался и рассказал о произошедшем руководителю. После этого горе-бизнесмена поймали, можно сказать, по горячим следам.

Мужчина сразу же попал под уголовное разбирательство. По части 3 статьи 291 мужчину могли не только оштрафовать, но и посадить в тюрьму на 8 лет.

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