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НовостиОбщество24 января 2023 19:37

Из Ростовской области к 1 апреля запустят ветки водовода для снижения дефицита воды в ДНР

Продолжительность каждой ветки около 200 километров
Лейла МИРИШОВА
Продолжительность каждой ветки около 200 километров

Продолжительность каждой ветки около 200 километров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 1 апреля из Ростовской области запустят водовод для снижения дефицита воды в ДНР. Об этом 23 января на своем официальном Telegram-аккаунте сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По словам главы, строительство объекта идет полным ходом. Подрядчики работают практически круглосуточно и в любую погоду. Продолжительность каждой ветки около 200 километров. Они соединят реку Дон и канал Северский Донец - Донбасс.

- Их запуск позволит расширить график подачи воды в наши дома, улучшить ее напор. Без данного водовода нам бы пришлось график ужесточать. Без преувеличения, это спасительные артерии, - поделился Денис Пушилин.

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