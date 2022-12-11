В Зернограде Ростовской области жители жалуются, что уже неделю живут без воды

Проблемы с водой начались в городе еще 5 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Зернограде Ростовской области жители уже седьмой день обходятся без воды. Об этом сообщается на сайте администрации города и активно обсуждается местными жителями в соцсетях.

Проблемы с водоснабжением начались еще в понедельник. Власти объяснили их неблагоприятными погодными явлениями - Дон обмелел из-за сильного северо-восточного ветра, отчего водозабор возле хутора Рыбацкий стал работать со сбоями. Тогда воду стали подавать по графику - по два часа утром и по два часа вечером.

Когда ветер стих, проблемы с водой не закончились. Из-за порывов отказал магистральный водовод, отчего перестали работать сразу четыре насосные станции. В администрации жителей оповестили о полном прекращении подачи воды. Ее теперь подвозят в цистернах по запросу граждан. При этом в местном паблике люди делятся впечатлениями, что жидкость из-за желто-коричневого оттенка больше похожа на техническую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт рассказал, чем грозит обмеление Дона из-за штормового ветра

Специалист ответил, могут ли возникнуть перебои с водой из-за снижения уровня воды в реке (подробнее)