Эксперт рассказал, чем грозит обмеление Дона из-за штормового ветра

В Ростове резко обмелел Дон. Фото: группа "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161" в "ВК"

В Ростове всю неделю бушует сильный ветер, порывы которого порой достигают 22 метров в секунду. Это послужило причиной резкого обмеления Дона. Дошло до того, что недалеко от «Ростов-Арены» даже появилась отмель. Горожане активно фотографируют обмелевшую реку и выкладывают снимки в соцсети.

«ЭТО ЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ»

Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степаньян рассказал «КП-Ростов-на-Дону», чем может грозить обмеление главной водной артерии региона.

По словам ученого, ситуация не уникальна и повторяется практически ежегодно.

- Даже если рассмотреть большой временной отрезок, к примеру, 50 лет, можно заметить, что это явление случается все чаще, - говорит Олег Степаньян. – Сегодня сильный сгон воды произошел из-за восточного ветра.

Так сейчас выглядит левый берег Дона. Фото: группа "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161" в "ВК"

ПЕРЕБОИ С ВОДОЙ И ДРУГИЕ ТРУДНОСТИ

Резкое обмеление реки создает трудности для судоходства.

- Движение по реке закрыто и в Азовском море, соответственно, тоже. Суда стоят в Керченском проливе и ждут с моря погоды, - продолжает ученый.

Также из-за сгона воды могут быть перебои с водоснабжением в Ростове и других городах.

К слову, жителей Таганрога уже предупредили о возможных перебоях с подачей воды из-за сильного ветра. Об этом накануне, 1 декабря, сообщили местные власти, а также представители водоканала.

- Из-за порывов стихии сырая вода в местах водозаборов «достигла минимального уровня». Также снизилось ее поступление на сооружения водоподготовки, - прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

А ЧТО С РЫБОЙ?

А вот что касается рыбы, то ей обмеление реки ничем не грозит.

- Она сейчас находится на зимовке в определенных местах – в речных ямах, глубина которых может достигать 20 метров. Для сравнения – глубина Азовского моря составляет 14 метров. Сейчас рыба малоподвижна, сидит в этих ямах и ждет весны, - рассказывает ученый.

Специалисты РАН считают, что сильный ветер в Ростовской области может дуть еще неделю.

- Но пик уже пройден. По мере того, как ветер будет стихать, уровень воды в Дону будет увеличиваться, - добавил эксперт.

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