Жителей Таганрога снова предупредили о возможных перебоях с водой из-за сильного ветра

Сейчас холодную воду подают в обычном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области жителей Таганрога снова предупредили о возможных перебоях с подачей воды из-за сильного ветра. Об этом 1 декабря сообщили местные власти, а также представители водоканала.

- Из-за порывов стихии сырая вода в местах водозаборов «достигла минимального уровня». Также снизилось ее поступление на сооружения водоподготовки, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

При этом, по данным администрации Таганрога, пока проблем с обеспечением жителей города не наблюдается - холодную воду подают в обычном режиме и в полном объеме.

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