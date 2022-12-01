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НовостиОбщество1 декабря 2022 19:13

Жителей Таганрога снова предупредили о возможных перебоях с водой из-за сильного ветра

Количество ресурса в местах водозаборов «достигло минимального уровня»
Ангелина СКИБА
Сейчас холодную воду подают в обычном режиме

Сейчас холодную воду подают в обычном режиме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области жителей Таганрога снова предупредили о возможных перебоях с подачей воды из-за сильного ветра. Об этом 1 декабря сообщили местные власти, а также представители водоканала.

- Из-за порывов стихии сырая вода в местах водозаборов «достигла минимального уровня». Также снизилось ее поступление на сооружения водоподготовки, - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

При этом, по данным администрации Таганрога, пока проблем с обеспечением жителей города не наблюдается - холодную воду подают в обычном режиме и в полном объеме.

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